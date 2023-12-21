СК подтвердил смерть 12-летней девочки в поезде Тюмень – Адлер

В поезде Тюмень – Адлер, где ранее десятки детей пожаловались на плохое самочувствие, умерла 12-летняя девочка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

"Вечером 20 декабря 2023 года в поезде, следовавшем по маршруту Тюмень – Адлер, ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей. На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребёнка", — сообщили в СК.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По факту смерти девочки возбуждено уголовное дело, а по факту массового заболевания детей назначена проверка.