СК подтвердил смерть 12-летней девочки в поезде Тюмень – Адлер
В поезде Тюмень – Адлер, где ранее десятки детей пожаловались на плохое самочувствие, умерла 12-летняя девочка, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.
"Вечером 20 декабря 2023 года в поезде, следовавшем по маршруту Тюмень – Адлер, ухудшилось состояние здоровья 12-летней девочки, находившейся в составе организованной группы детей. На территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи зафиксирована смерть ребёнка", — сообщили в СК.
Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По факту смерти девочки возбуждено уголовное дело, а по факту массового заболевания детей назначена проверка.
Напомним, около 125 детей, ехавших из лагеря, сняли с поезда Тюмень – Адлер в Саратовской области из-за повышения температуры у одного из подростков. Как сообщил губернатор поволжского региона Роман Бусаргин, Роспотребнадзор развернул мобильную лабораторию, а детей доставили в больницу.
ТАСС / Александр Щербак