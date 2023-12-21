Врач объяснил, как спастись от самого тяжёлого гриппа А, который нашли у снятых с поезда детей

Грипп типа А, который обнаружили у нескольких детей, снятых с поезда Тюмень – Адлер, считается самым тяжёлым. В него входят вирус гриппа H1N1 (испанка) и свиной грипп — в зависимости от штамма. Наиболее опасен этот тип инфекции для младенцев, пожилых, людей с хроническими заболеваниями лёгких и беременных, рассказал доктор медицинских наук и врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

"Тяжесть гриппа зависит от того, что это за болезнь "по паспортным данным" и кто ею болеет. Осложнения наиболее часто проявляются у пожилых людей и детей. У последних частое осложнение — это воспаление мозга, тяжёлая пневмония, острые воспаления сердца и почек", — приводит слова Жемчугова телеканал "Звезда".

По словам медика, осложнения дают о себе знать в первые три дня после начала болезни. Жемчугов, ссылаясь на свою практику, отметил, что порой родственники не пытаются лечить детей с температурой 38–40 градусов, а просто ждут, когда вирус умрёт сам. Именно такая позиция чаще всего и приводит к тяжёлым осложнениям, вплоть до необратимых последствий.

Вместе с тем иммунолог пояснил, что в настоящее время грипп А, ранее вызывавший серьёзные эпидемии, проходит не так тяжело, так как у человечества выработался коллективный иммунитет. В первую очередь следует контролировать температуру, использовать жаропонижающие и не тянуть с обращением к врачу, который обязан сделать тест, чтобы в течение суток установить диагноз: коронавирус, грипп А, коклюш, корь или что-то ещё.