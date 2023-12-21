Мать погибшей в поезде Тюмень – Адлер девочки винит в трагедии руководство лагеря
Мать погибшей в поезде Тюмень – Адлер девочки винит в трагедии руководство лагеря. Галина рассказала в беседе с Ural Mash, что события развивались стремительно: вчера утром ей сообщили, что у дочери поднялась температура до 39,2 градуса, которую позднее удалось сбить.
Мать погибшей в поезде Тюмень – Адлер девочки считает, что в смерти ребёнка виновато руководство лагеря. Видео © Ural Mash
"И уже позвонили [потом] и сообщили, что дитя нет. Попросил ребёнок свежего воздуха — её вывели в тамбур, и в тамбуре она потеряла сознание", — добавила она.
По словам Галины, дочь говорила, что среди детей уже был один заболевший, однако руководство не обратило на это внимания и поместило его в изолятор только после новых случаев заражения. Женщина винит во всём именно администрацию, так как о халатном отношении руководства лагеря говорили другие несовершеннолетние. Более того, призналась женщина, девочку сильно гнобили и обижали, а вожатые в то же время уверяли, что всё хорошо.
Напомним, группу детей, возвращавшихся из лагеря, сняли с поезда Тюмень – Адлер в Саратовской области. Они жаловались на повышенную температуру. К сожалению, одна 12-летняя девочка скончалась ещё на территории Пензенской области. Возбуждено уголовное дело. По данным Роспотребнадзора, у ребят выявили грипп А. На данный момент в Саратовской больнице находятся 124 ребёнка, тяжелобольных среди них нет.