Мать погибшей в поезде Тюмень – Адлер девочки винит в трагедии руководство лагеря

"И уже позвонили [потом] и сообщили, что дитя нет. Попросил ребёнок свежего воздуха — её вывели в тамбур, и в тамбуре она потеряла сознание", — добавила она.

По словам Галины, дочь говорила, что среди детей уже был один заболевший, однако руководство не обратило на это внимания и поместило его в изолятор только после новых случаев заражения. Женщина винит во всём именно администрацию, так как о халатном отношении руководства лагеря говорили другие несовершеннолетние. Более того, призналась женщина, девочку сильно гнобили и обижали, а вожатые в то же время уверяли, что всё хорошо.