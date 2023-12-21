У шестерых детей из поезда Тюмень – Адлер температура поднялась ещё в лагере

Шестеро детей из организованной группы, снятой с поезда Тюмень – Адлер, ещё в лагере жаловались на высокую температуру. Как пишет Ural Mash, несмотря на это, в медпункте детского учреждения им разрешили ехать вместе с другими подростками.

Заболевших детей посадили в две ячейки плацкартного вагона и закрыли занавеской, однако в тот же день число заболевших увеличилось, у детей поднялась температура до 37 градусов. Тогда несовершеннолетних пересадили в отдельные вагоны. У девочки, которая умерла, сначала подскочила температура до 39 градусов, но после приёма парацетамола она упала до 37 градусов. Уже вечером школьница побледнела и потеряла сознание, ей делали искусственное дыхание и массаж сердца до приезда скорой.

Ещё девять детей были госпитализированы в тяжёлом состоянии, остальных поместили в две группы: с симптомами и без. Они находятся на карантине в Саратовской инфекционной больнице. Указывается, что сопровождали группу два медика из больницы луганского Краснодона.