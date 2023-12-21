Саратовский Минздрав: 124 ребёнка из поезда Тюмень – Адлер находятся в больнице

В больнице в Саратовской области находятся все 124 ребёнка, которых сняли с поезда Тюмень – Адлер. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин, отметив, что детей в тяжёлом состоянии нет.

"Они все 124 находятся в больнице. <…> Нормальное состояние, совершенно адекватное", — сказал глава ведомства на брифинге.