Саратовский Минздрав: 124 ребёнка из поезда Тюмень – Адлер находятся в больнице
В больнице в Саратовской области находятся все 124 ребёнка, которых сняли с поезда Тюмень – Адлер. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин, отметив, что детей в тяжёлом состоянии нет.
"Они все 124 находятся в больнице. <…> Нормальное состояние, совершенно адекватное", — сказал глава ведомства на брифинге.
Костин добавил, что это контрольное мероприятие, где врачи наблюдают за детьми, имевшими определённый контакт с заболеваемостью. По словам министра, часть несовершеннолетних болеют ОРВИ.
Напомним, ранее сообщалось, что детей, возвращавшихся из лагеря, сняли с поезда Тюмень – Адлер в Саратовской области. Ребята жаловались на повышенную температуру, их доставили в больницу. К сожалению, одна 12-летняя девочка скончалась в пути на территории Пензенской области. Возбуждено уголовное дело. Роспотребнадзор сообщал, что, по результатам первых лабораторных исследований, у детей с признаками ОРВИ выявили грипп А.
Shutterstock