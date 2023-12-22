У 16 детей, следовавших в поезде из Тюмени, подтвердился грипп А, ещё у 70 — ОРВИ
Минздрав: У 16 детей, снятых с поезда под Саратовом, подтвердился грипп А
У 16 детей из организованной группы, снятой с поезда в Саратовской области, выявили грипп А. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России. Ещё у 70 заболевших диагностировали ОРВИ.
"Состояние семи детей оценивается как средней степени тяжести, 79 — лёгкой степени тяжести. 38 детей и 11 взрослых сопровождающих здоровы, размещены в провизорном отделении", — добавили в ведомстве.
Все подростки получают необходимое лечение, организованы телемедицинские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава. Глава ведомства Михаил Мурашко держит ситуацию на личном контроле.
Напомним, вчера утром стало известно о снятии с поезда Тюмень – Адлер организованной группы детей, возвращавшихся из лагеря. Некоторые ребята жаловались на температуру, а 12-летняя девочка, к сожалению, скончалась ещё под Пензой. Возбуждено уголовное дело. У заболевших выявили грипп А, всего в больнице в Саратове находится 124 человека. Мама погибшей винит во всём руководство лагеря, которое допустило первого заболевшего до путешествия через всю Россию с опаснейшей инфекцией.
ТАСС / Сергей Савостьянов