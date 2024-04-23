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Названы 6 продуктов, которые помогут вывезти, если вы не вывозите

Нутрициолог Косенкова: Куркумин способствует лечению депрессии

23 апреля, 06:00
В цитрусах содержится большое количество витамина C, который играет ведущую роль в борьбе со стрессами. Обложка © Freepik.com

В цитрусах содержится большое количество витамина C, который играет ведущую роль в борьбе со стрессами. Обложка © Freepik.com

В современном мире человек постоянно сталкивается с эмоциональными нагрузками: стресс, тревожность, переживания, напряжение. Рано или поздно он приходит к той точке, где организм уже не справляется и ему нужна помощь. Распространённый способ "разгрузки" в такой период — злоупотребление сладкой, жирной пищей, фастфудом. В эти моменты очень важно остановиться и взять себя в руки, правильно выстроить свой рацион. О том, что есть, если вы чувствуете эмоциональную перегрузку, Life.ru рассказала нутрициолог, специалист по психосоматике Марина Косенкова.

Необходимо включить в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот, ферментов, а также пищу, которая может спровоцировать выработку серотонина, дофамина и эндорфина. Важны продукты также с большим содержанием магния, который помогает защитить нашу центральную нервную систему от стресса; витаминов В, которые регулируют работу нервной системы, отвечающих за стимулирование когнитивной активности.

Марина Косенкова

Нутрициолог, специалист по психосоматике

Необходимо включить в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот, ферментов, а также пищу, которая может спровоцировать выработку серотонина, дофамина и эндорфина. Важны продукты также с большим содержанием магния, который помогает защитить нашу центральную нервную систему от стресса; витаминов В, которые регулируют работу нервной системы, отвечающих за стимулирование когнитивной активности.
Необходимо включить в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки, полиненасыщенных жирных кислот, ферментов, а также пищу, которая может спровоцировать выработку серотонина, дофамина и эндорфина. Важны продукты также с большим содержанием магния, который помогает защитить нашу центральную нервную систему от стресса; витаминов В, которые регулируют работу нервной системы, отвечающих за стимулирование когнитивной активности.

Топ-6 продуктов, помогающих "вывезти" эмоциональные перегрузки:

1. Куркумин. Входит в состав корня куркумы, при этом обладает достаточно низкой биодоступностью. Он влияет на уменьшение кортизола и снижает чувствительность клеток к нему. Есть исследования, доказывающие, что куркумин способствует лечению депрессии, но уже у тех людей, кто принимает антидепрессанты, куркумин усиливает их действие, предупреждает Косенкова.

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2. Тёмный шоколад. Самое популярное средство для уменьшения эмоциональных нагрузок. Продукт активизирует выработку "гормонов счастья" и вызывает лёгкую эйфорию. Однако важно выбирать именно тёмный шоколад, а не молочный или белый, и знать меру.

3. Отруби. Они содержат витамины группы В, также это лидер по содержанию клетчатки, которая необходима в период эмоциональных нагрузок, так как снижает маркеры воспаления в структурах головного мозга, связанных с тревогой. Следовательно, риск сильного стресса и состояния затяжной тревоги снижается.

4. Инжир. Является хорошим источником калия, богат витаминами группы В, а особенно витамином В6, который отвечает за производство серотонина — "гормона счастья".

5. Зелёные овощи — брокколи, цветная капуста, лук-латук, шпинат, салат, щавель. Все они содержат большое количество витаминов и антиоксидантов, которые восстанавливают организм после нервных расстройств, подчёркивает нутрициолог. Также в них содержится калий — элемент, необходимый для правильной работы нервной системы. При регулярном употреблении зелёных овощей проходит нервная возбудимость, повышается стрессоустойчивость. Также при введении в рацион этих продуктов мы получаем необходимую клетчатку, которая отлично чистит организм.

6. Цитрусовые — лимон, грейпфрут, апельсин, мандарин. В них содержится очень большое количество витамина C, который играет ведущую роль в борьбе со стрессами.

"Важно помнить, что сладости помогают поднять настроение временно. Обилие глюкозы в крови провоцирует резкие скачки настроения, приводит к зависимости от сахара и мешает нервной системе противостоять стрессу", — предупредила собеседница Life.ru.

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Кстати, используя еду как лекарство, важно не уйти в крайность. Если она становится единственным источником радости, это может привести к расстройству пищевого поведения. А для поднятия настроения надо обеспечить "радугу" на тарелке, подробнее читайте на Life.ru.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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