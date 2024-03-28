Назван вкусный способ улучшить себе настроение и спастись от депрессии

В это непростое время бороться с плохим настроением довольно сложное занятие. Некоторым даже приходится обращаться к специалисту, чтобы справиться со стрессом. Однако победить депрессию и тревогу можно, не только посещая психолога, но и правильно питаясь. Об этом рассказала нутрициолог Елена Башкирова.

"Используя еду как лекарство, важно не уйти в крайность. Если она становится единственным источником радости, это может привести к расстройству пищевого поведения, настоящей зависимости и всевозможным проблемам со здоровьем. Но использовать пищу как один из множества способов получения хорошего настроения и энергии — идея неплохая", — посоветовала нутрициолог в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По её словам, продукты, богатые омегой-3, снижают тревожность. Например, ей богата рыба. А фолиевую кислоту, которая необходима для образования серотонина и дофамина, можно получить из листовой зелени. В разноцветных ягодах и овощах, а также специях и травах содержатся биофлавоноиды, они снижают уровень воспаления, положительно влияют на память, помогают в процессах восстановления в периоды болезни.

Витамин B14 имеет важное значение для образования энергии и улучшения памяти. Им богат тёмный шоколад. А с помощью напитков из ромашки, мяты, иван-чая и чабреца можно снять тревожность, улучшить сон и увеличить концентрацию внимания. Для поднятия настроения надо обеспечить "радугу" на тарелке, заверила Башкирова.

"Пример радующего глаз сбалансированного завтрака: яичница, шпинат, свежий жёлтый перец, вареная свёкла, бурый рис. Яркие цвета гарантированно не оставят никого равнодушным, а полезный состав ещё и поможет организму пережить стресс", — резюмировала нутрициолог.