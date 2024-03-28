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27 марта, 22:02

Психолог назвала 4 вида хобби, которые снимут стресс и зарядят позитивом

Психолог Соломанова: Даже небольшая поездка за город поможет снять стресс

Даже небольшая поездка за город поможет снять стресс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Даже небольшая поездка за город поможет снять стресс. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Любое путешествие — это источник идей и вдохновения. Такой вид отдыха позволяет сменить обстановку, разнообразить повседневную жизнь, даёт возможность встретить новых людей и познакомиться с другой культурой. Даже небольшая поездка за город поможет отвлечься, зарядиться радостными впечатлениями и снять стресс, считает психолог Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы Надежда Соломанова.

"Контактировать с природой можно через прогулки, взаимодействие с животными или выращивание растений. Времяпровождение на природе способствует нормализации эмоционального фона и восстановлению сил. Уход за растениями помогает отвлечься и почувствовать себя "в моменте", а затем увидеть результат своих усилий", — объяснила психолог в беседе с РИАМО.

По её словам, взаимодействие с животными и даже простое наблюдение за ними расслабляет и снимает эмоциональное напряжение. Владельцы собак, отметила эксперт, получают абсолютную любовь от своих питомцев, а также возможность регулярно гулять с ними и общаться с единомышленниками.

Ещё одним методом снять стресс является рукоделие. Оно позволяет сосредоточиться на одном процессе и полностью контролировать его, поэтому вязание, шитьё и создание оригами подойдут тем, кому в работе часто приходится сталкиваться со сложно контролируемыми факторами. К тому же любование результатом своей работы повышает настроение и самооценку, отмечает психолог.

Если же самостоятельно справиться со стрессом не получается, стоит обратиться к специалисту, заключила Соломанова.

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Евгения Мосс
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