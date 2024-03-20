Психолог раскрыла россиянам, как почувствовать себя счастливым за пять минут

Ежегодно 20 марта отмечается Международный день счастья. Его идея заключается в том, чтобы признать важность счастья в жизни каждого человека и то, что стремление к нему является общим чувством для всех людей планеты. Чтобы ощутить счастье, можно вспомнить радостные моменты в детстве, советует специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

"Вспомните детство, когда ощущение блаженства всегда было с вами: солнышко утром в окно, вкусные блинчики с вареньем, новая игрушка, увлекательная книжка, очередная серия "Петрова и Васечкина", беготня с ребятами во дворе, пахнущий бананом новый ластик и ванна с пузырьками. А ведь это никуда не ушло, разве только немного преобразовалось. Замечайте и фиксируйте моменты, когда вы счастливы", — порекомендовала специалист в беседе с РИАМО.

Психолог добавила, что маленьким детям практически ничего не мешает ощущать счастье, радоваться, смеяться по поводу и без него. А вот для взрослых зачастую помехой являются разные обстоятельства, дела, каждодневные проблемы и рутина. Именно сосредоточенность на решении не радующих душу вопросов мешает обратить внимание на всё то, что делает нас счастливыми, заключила Игонина.

Международный день счастья был учреждён ООН в 2012 году. Резолюцию поддержали представители всех 193 государств – членов организации. Предложение в Генеральную Ассамблею ООН внёс индо-американец Джейм Илайен, который выбрал 20-й день не просто так. Это День весеннего равноденствия, мировое явление, обозначающее первый день весны в Северном полушарии, период обновления и новых начал.