С лёгкостью в душе и улыбкой на лице: Отмечаем Международный день счастья Международный день счастья — довольно молодой праздник, посвящённый стремлению людей к здоровой и счастливой жизни. Когда отмечается этот необычный день, история праздника и его традиции, читайте подробнее на Life.ru. 19 марта, 21:00 Международный день счастья — это молодой праздник, но мы приглашаем отметить его вместе с нами. Обложка © Freepik

Международный день счастья — праздник, появившийся не так давно. Его цель — признание важности счастья в жизни каждого человека и поддержка идеи о том, что все люди на планете стремятся к счастью. Кстати, само слово имеет праславянское происхождение, а состоит sъčęstь̂je из двух частей: sъ, что значит "хороший", и čęstь, что означает "часть". Слово целиком можно перевести как "хороший удел".

Давайте же узнаем, когда отмечают этот необычный день в 2024 году, когда он появился, его историю и традиции.

Когда наступает День счастья в 2024 году

C 2012 года во всех странах мира отмечается Международный день счастья, который приходится на 20 марта, и 2024 год не является исключением. Дата у праздника фиксированная и из года в год не меняется.

История праздника

Международный день счастья был учреждён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 28 июня 2012 года. Истоки этой идеи и авторство документа принадлежат представителям Бутана, небольшого государства в Южной Азии, расположенного между Индией и Китаем.

Виды столицы Бутана — родины счастья. Фото © Wikipedia / Eli Shany

Как оказалось, в Бутане важной целью правительства является обеспечение счастья всех граждан. Для этого там были созданы Государственная комиссия по всеобщему народному счастью и Министерство счастья. Вместо привычного ВВП в стране используется показатель валового национального счастья для определения благосостояния нации.

ООН поддержала эту инициативу и призвала все страны мира стремиться к улучшению уровня жизни населения в целях достижения счастья как одной из важнейших целей человечества.

Традиции праздника

Так как этот праздник появился сравнительно недавно, пока что традиций его празднования не так много. Обычно в этот день организуются лекции и тренинги, направленные на то, чтобы научиться ощущать счастье как можно чаще. Различные благотворительные фонды организуют культурные мероприятия, психологи проводят опросы и тесты, а обычные люди делятся позитивными эмоциями со своими близкими и родственниками.

Лучший способ отметить День счастья — провести время со своей семьёй. Фото © Freepik / master1305

Как стать счастливым — рецепт от врача

Быстрый темп жизни, стрессы могут вызывать желание "заесть" грусть или проблемы. Рука сама тянется к сладостям, фастфуду — жирной и сладкой пище, одинаково вредной для здоровья. Но есть продукты питания, которые способны поднимать нам настроение, и не только самим фактом потребления вкусной пищи. Они могут стимулировать выработку гормонов хорошего настроения — эндорфинов, дофамина и серотонина, которые синтезируются в организме самостоятельно. Достаточно небольшого количества такой еды — и вы снова в тонусе. И без вреда для фигуры и сердечно-сосудистой системы. По словам врача-диетолога сети клиник "Будь здоров" Татьяны Стрельниковой, к таким продуктам относятся:

Чтобы стать счастливее, добавьте эти продукты в свой рацион. Фото © Freepik

орехи и семечки;

цельные злаки, бобовые;

белое и красное мясо;

рыба и морепродукты;

сыр и молочные продукты;

овощи и фрукты ярких цветов;

продукты питания из сои;

шоколад и шоколадные десерты (полезнее те, что на основе горького шоколада).

Эти продукты содержат аминокислоту триптофан, предшественник серотонина, поэтому они и улучшают настроение. Так что и обычный суп из овощей может стать лекарством от хандры (а вовсе не бургер или торт). Сварите суп или суп-пюре на основе капусты, картофеля, помидора и сладкого перца, добавьте сметану и свежую зелень, приправы и соль по вкусу. Врач-диетолог Татьяна Стрельникова

Как и где отмечают День счастья

День счастья отмечается каждый год во многих странах мира. В этот день проводятся различные мероприятия, направленные на пропаганду счастья и благополучия, большинство которых организует ООН. В различных странах этот день может отмечаться по-разному, но общая цель — подчеркнуть важность счастья в нашей жизни и найти способы достижения его как на индивидуальном, так и на общественном уровне. Но не путайте День счастья с Днём улыбки — это совсем другой праздник, который отмечается на всей планете в первую пятницу октября.

Кстати, несколько лет назад Организация Объединённых Наций попросила стать символами праздника смурфиков — голубых сказочных существ, живущих в лесу и всегда готовых выручить, помочь. В 2017 году в Интернете появились видеоролики с участием этих забавных гномов, призывающих к достижению 17 целей в области устойчивого развития. Создатели мультфильма "Смурфики: Затерянная деревня" также приняли участие в церемонии в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

Смурфики оказались официальными символами счастья. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Международный день счастья активно отмечается в Интернете, где пользователи отправляют друг другу виртуальные открытки, стихи-поздравления и другие приятности, делая получателей немного счастливее.

Авторы Андрей Ананьев