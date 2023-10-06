От улыбки станет всем светлей! Отмечаем День улыбки – 2023 "От улыбки хмурый день светлей", — поётся в известной детской песенке. Улыбка творит чудеса, она заражает позитивом всех вокруг. Ей даже посвящён международный праздник. Но какова история его появления и как его отмечают у нас в стране? Life.ru расскажет в этой статье. 5 октября, 21:01 Широкая, красивая, застенчивая, заразительная... Это всё об улыбке, у которой, оказывается, есть свой праздник, и отмечается он 6 октября. Фото © Jamie Brown / Unsplash

Когда отмечают Всемирный день улыбки

Всемирный день улыбки отмечается по всей планете в первую пятницу октября ежегодно начиная с 1999 г. Дата в 2023 году — 6 октября. В этот день устраиваются флешмобы, всевозможные акции и мероприятия.

Откуда взялся праздник

Появление праздника связано с изобретением смайлика Харви Боллом. В 1963 году американская страховая компания заказала у Харви символ для рекламной акции, чтобы поднять настроение своим сотрудникам, которые были взволнованы из-за слияния с другой фирмой. Работники были неуверенными в будущем, что отрицательно сказывалось на их эмоциональном состоянии и, соответственно, на деловой активности компании. Харви Болл быстро нарисовал улыбающуюся жёлтую рожицу и получил за это всего 45 долларов. Но его изобретение стало необычайно популярным. Изначально смайлик был изготовлен в виде значков и роздан сотрудникам и клиентам страховой компании. Они имели такой успех, что фирма решила выпустить ещё более десяти тысяч экземпляров.

Самая известная песня про улыбку прозвучала в советском мультфильме "Крошка Енот". Песня Владимира Шаинского на стихи Михаила Пляцковского "Улыбка" (От улыбки хмурый день светлей...). Озвучивание: Клара Румянова. Видео © YouTube / Музыка на советском телевидении

Интересные факты об улыбке

На самом деле улыбка может улучшить ваше настроение и даже вашу иммунную систему. Сейчас вы узнаете ещё более интересные факты о наших улыбках.

Заставляя себя улыбаться, вы можете улучшить своё настроение. Психологи обнаружили, что, даже если вы находитесь в плохом настроении, вы можете мгновенно поднять его, заставив себя улыбнуться.

Улыбка усиливает вашу иммунную систему. Улыбка действительно может улучшить ваше физическое здоровье тоже. Ваше тело более расслаблено, когда вы улыбаетесь, что способствует хорошему здоровью и сильной иммунной системе.

Улыбка заразительна. И это не просто слова, улыбка действительно заразительна, так говорят учёные. В исследовании, проводимом по этому поводу в Швеции, людям с большим трудом удавалось хмуриться, когда они смотрели на улыбающихся людей, их мышцы сами стремились выразить улыбку на своём лице.

Улыбка снимает стресс. Ваше тело незамедлительно начинает вырабатывать эндорфины, когда вы улыбаетесь, даже когда заставляете себя это сделать. Это внезапное изменение настроения поможет вам чувствовать себя лучше и снять стресс.

Улыбаться проще, чем хмуриться. Учёные обнаружили, что вашему телу приходится больше работать и использовать больше мышц, чтобы нахмуриться, чем это происходит при улыбке.

Как всемирный праздник улыбок отмечают в России

Во многих странах принято дарить друг другу сувениры с изображением смайлика. Это могут быть кружки, открытки, футболки, посуда или игрушки. Кстати, некоторые компании нередко обещают своим партнёрам большие скидки во Всемирный день улыбки, если те пришлют в первую пятницу второго осеннего месяца заявку со смайликами. С тех пор этот праздник отмечается энтузиастами по всему миру различными акциями и флешмобами. Вы тоже можете присоединиться к празднику, ведь это так просто — улыбнитесь и подарите свою улыбку другим даже незнакомым людям. Улыбайтесь чаще, и мир вокруг вас станет намного позитивнее. Ведь как поётся в песенке из советского мультфильма, "поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз ещё вернётся!".

Авторы Андрей Ананьев