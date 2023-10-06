От улыбки станет всем светлей! Отмечаем День улыбки – 2023
"От улыбки хмурый день светлей", — поётся в известной детской песенке. Улыбка творит чудеса, она заражает позитивом всех вокруг. Ей даже посвящён международный праздник. Но какова история его появления и как его отмечают у нас в стране? Life.ru расскажет в этой статье.
Широкая, красивая, застенчивая, заразительная... Это всё об улыбке, у которой, оказывается, есть свой праздник, и отмечается он 6 октября. Фото © Jamie Brown / Unsplash
Когда отмечают Всемирный день улыбки
Всемирный день улыбки отмечается по всей планете в первую пятницу октября ежегодно начиная с 1999 г. Дата в 2023 году — 6 октября. В этот день устраиваются флешмобы, всевозможные акции и мероприятия.
Откуда взялся праздник
Появление праздника связано с изобретением смайлика Харви Боллом. В 1963 году американская страховая компания заказала у Харви символ для рекламной акции, чтобы поднять настроение своим сотрудникам, которые были взволнованы из-за слияния с другой фирмой. Работники были неуверенными в будущем, что отрицательно сказывалось на их эмоциональном состоянии и, соответственно, на деловой активности компании. Харви Болл быстро нарисовал улыбающуюся жёлтую рожицу и получил за это всего 45 долларов. Но его изобретение стало необычайно популярным. Изначально смайлик был изготовлен в виде значков и роздан сотрудникам и клиентам страховой компании. Они имели такой успех, что фирма решила выпустить ещё более десяти тысяч экземпляров.
Самая известная песня про улыбку прозвучала в советском мультфильме "Крошка Енот". Песня Владимира Шаинского на стихи Михаила Пляцковского "Улыбка" (От улыбки хмурый день светлей...). Озвучивание: Клара Румянова. Видео © YouTube / Музыка на советском телевидении
Интересные факты об улыбке
На самом деле улыбка может улучшить ваше настроение и даже вашу иммунную систему. Сейчас вы узнаете ещё более интересные факты о наших улыбках.
- Заставляя себя улыбаться, вы можете улучшить своё настроение. Психологи обнаружили, что, даже если вы находитесь в плохом настроении, вы можете мгновенно поднять его, заставив себя улыбнуться.
- Улыбка усиливает вашу иммунную систему. Улыбка действительно может улучшить ваше физическое здоровье тоже. Ваше тело более расслаблено, когда вы улыбаетесь, что способствует хорошему здоровью и сильной иммунной системе.
- Улыбка заразительна. И это не просто слова, улыбка действительно заразительна, так говорят учёные. В исследовании, проводимом по этому поводу в Швеции, людям с большим трудом удавалось хмуриться, когда они смотрели на улыбающихся людей, их мышцы сами стремились выразить улыбку на своём лице.
- Улыбка снимает стресс. Ваше тело незамедлительно начинает вырабатывать эндорфины, когда вы улыбаетесь, даже когда заставляете себя это сделать. Это внезапное изменение настроения поможет вам чувствовать себя лучше и снять стресс.
- Улыбаться проще, чем хмуриться. Учёные обнаружили, что вашему телу приходится больше работать и использовать больше мышц, чтобы нахмуриться, чем это происходит при улыбке.
Как всемирный праздник улыбок отмечают в России
Во многих странах принято дарить друг другу сувениры с изображением смайлика. Это могут быть кружки, открытки, футболки, посуда или игрушки. Кстати, некоторые компании нередко обещают своим партнёрам большие скидки во Всемирный день улыбки, если те пришлют в первую пятницу второго осеннего месяца заявку со смайликами. С тех пор этот праздник отмечается энтузиастами по всему миру различными акциями и флешмобами. Вы тоже можете присоединиться к празднику, ведь это так просто — улыбнитесь и подарите свою улыбку другим даже незнакомым людям. Улыбайтесь чаще, и мир вокруг вас станет намного позитивнее. Ведь как поётся в песенке из советского мультфильма, "поделись улыбкою своей, и она к тебе не раз ещё вернётся!".