В День счастья раскрыты лайфхаки, как быть счастливым даже на работе Эксперт Вебер: Счастливые люди работают эффективнее на 30–40% 20 марта, 06:40 Обложка © Freepik.com / wayhomestudio

Сегодня, 20 марта, отмечается Международный день счастья. Мы привыкли, что это понятие чаще всего связано с личной жизнью, семьёй, хобби. Однако можно ли быть счастливым на работе? Как понять, приносят ли вам радость ваша деятельность и ваши коллеги? Насколько эффективнее работают счастливые люди? Ответы на эти вопросы читайте в материале Life.ru.

Можно ли быть счастливым на работе?

На работе необходимо быть счастливым, считает Андрей Вебер, основатель HappyWork Forum. По его мнению, человек не может сохранять позитив в обычной жизни и быть токсичным в коллективе – это две взаимосвязанные сферы. Мы трудимся где-то треть жизни, поэтому необходимо научиться получать удовольствие от того, чем занимаемся.

"Несмотря на правило разделять жизнь и работу, человек не сможет целиком оставлять личное за границами делового. Рабочие проблемы точно так же приносятся домой: конфликты с коллегами, неудовлетворённость карьерными или зарплатными амбициями или проблемы с клиентами. Поэтому быть счастливым на работе необходимо, чтобы переносить настрой и на другие сферы", — отметил эксперт.

Самый простой способ понять, счастлив ли человек на работе, — провести внутренний аудит: оценить уровень счастья от одного до десяти, учитывая, что сложности и различные проблемы возникают у всех. Важно комплексно оценить "уровень счастья" и понять, какие именно факторы увеличивают удовлетворённость от работы и что может сделать вас счастливее. И не забывайте, что наш мозг быстро привыкает к хорошему и считает это обыденностью. Необходимо постоянно искать новые стимулы и маркеры счастья в работе.

"Сотрудникам важно помнить, что не бывает суперменов, которые постоянно всем довольны. Проводите внутренний анализ тех потребностей, которые сделают вас счастливее на работе, и постарайтесь их закрыть", — добавил Вебер.

Насколько эффективнее работают счастливые люди?

В среднем счастливые люди работают эффективнее на 30–40%, указывает эксперт. Кроме того, HR-менеджеры многих компаний отмечают, что сотрудники с высоким уровнем счастья реже болеют и отсутствуют на работе. Создание позитивной атмосферы в коллективе снижает текучесть персонала, на треть увеличивает вовлечённость и кратно повышает креативность.

Как быть счастливым на работе?

Секрет доброжелательной атмосферы на работе — это баланс позитивной и негативной коммуникации. Счастливый коллектив — это не команда, где все носят розовые очки, хвалят друг друга и постоянно веселятся. И, наоборот, это не собрание токсичных профессионалов, которые только и стараются уколоть друг друга или проявить агрессию. В любой группе должен соблюдаться баланс, советует собеседник Life.ru: необходимо присутствие здоровой критики и похвалы, системы замечаний и поощрений.

"Руководителю необходимо соотносить позитивную и негативную коммуникацию, естественно, перевес должен быть в пользу хорошего. Согласно исследованию бразильского социолога Марселя Лосады, идеальным соотношением здорового коллектива считаются три позитивные коммуникации против одной негативной", — добавил Вебер.

Также ключом к здоровой атмосфере в коллективе является и нетоксичный руководитель. Ни один человек не может постоянно быть позитивным, но когда босс находится в неустойчивом состоянии, команда будет нестабильной. Поэтому, чтобы руководителям сделать счастливыми своих подчинённых, им стоит начать с себя, советует эксперт.

А для многих россиян счастье всё же — в деньгах. Так, недавно в ходе опроса выяснилось, что среднестатистическому россиянину для ощущения счастья нужно около 200 тысяч рублей в месяц. При этом самые скромные запросы — у молодёжи до 24 лет и жителей Кирова, а больше всего денег нужно жителям Москвы и Владивостока.

Авторы Александра Вишнякова