Россиянам рассказали, как справиться со стрессом от технического прогресса Психолог Хоркин: Человеку нужно помочь пережить стресс от технопрогресса 1 апреля, 11:20 Технический прогресс может стать причиной стресса у очень многих людей, и в первую очередь у пожилых. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Из-за стремительного развития технологий людям приходится постоянно осваивать новые навыки, чтобы оставаться востребованными на рынке труда. Некоторым интересно идти в ногу со временем, узнавать что-то новое. Но как быть тем, кому трудно привносить изменения в свою жизнь? Как осваивать новые навыки, если одна мысль об этом вызывает тревогу, страх, беспомощность, раздражение или гнев? В эксклюзивной беседе с Life.ru дал советы, как справиться со стрессом от технического прогресса, системный семейный терапевт, психолог Сергей Хоркин.

Шаг первый: Объясните себе, зачем нужен новый навык

Наши действия тогда свободны, когда мы можем их наделить смыслом. Если мы не понимаем, зачем нам нужен новый навык, возникают сопротивление, борьба, внутренний конфликт. В таком случае напряжение будет только расти. Поэтому, прежде чем браться за изучение нового, важно задаться вопросами: "Зачем мне это нужно и что я получу, освоив новое?"

Шаг второй: Оставьте за собой право выбора

Способность самостоятельно принимать решения, нести за них ответственность — основная особенность поведения и самосознания взрослого человека. Когда взрослый попадает в учебную обстановку, возникает противоречивая ситуация: человек как будто возвращается в прошлое, когда он находился в прямой или косвенной зависимости от школьных учителей.

У человека должна быть возможность самостоятельного выбора из нескольких вариантов. Например, можно задаться вопросом: "Как для меня легче будет осваивать материал?" Сергей Хоркин Системный семейный терапевт, психолог службы "Точка опоры" Университета МИСИС

Шаг третий: Учитывайте свой жизненный опыт

Интеграция нового знания или навыка пройдёт легче, если опираться на имеющийся опыт. В каких-то узких отраслях он может быть даже актуальнее новых знаний. Можно себя спросить: "Как я справлялся ранее с такой задачей? Как я смогу справиться с этой задачей, имея новый навык?"

Шаг четвёртый: Учитесь, когда назрела необходимость

Взрослый человек будет осваивать новое, если это ему действительно необходимо. Когда он понимает, что прежние навыки тормозят выполнение текущих задач. Или человек отчётливо осознает, что он, не осваивая новые навыки, упускает возможности, а возможно, и что-то теряет. Здесь могут быть следующие вопросы: "Для чего действительно мне необходимо освоить новое?"

Шаг пятый: Применяйте на практике

Взрослый человек фокусируется на конкретных жизненных задачах. У него должна быть возможность встроить новые знание или навык в реальные рабочие или бытовые ситуации. Можно спросить себя: "Как я смогу применять это в работе, жизни?"

Часто изменения сопровождаются большей степенью внутреннего напряжения у людей старшего возраста. Важно уметь поддержать близкого человека в такой ситуации. Лучшим решением будет помочь и разобраться с новым смартфоном или электронным тонометром вместе. И, конечно, это должно отражать заботу, внимание, чуткость, любовь.

Ранее психолог объяснила, может ли технический прогресс сделать людей ленивыми. Скандал со студентом РГГУ, который защитил написанный нейросетью диплом, породил дискуссию об этичности подобных работ. Ещё одним вопросом стало влияние технического прогресса на человеческую лень и трудовую занятость.

Авторы Андрей Горяничев