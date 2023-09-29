Психолог раскрыла бабушкам и дедушкам секрет идеальных отношений с внуками

Для бабушек и дедушек наладить общение с внуками может быть непросто. Дети начинают отдаляться от родственников, когда взрослеют, и часто им тяжело найти общие темы для разговоров. Как это исправить, рассказала специалист семейного центра "Сириус" Анастасия Смердова.

По словам эксперта, каждый случай индивидуален. Для кого-то достаточно совместных консультаций, а кому-то необходимы тренинги, которые помогут лучше понять друг друга. Психолог рекомендует посвятить часть своего времени занятиям с ребёнком. Это могут быть просмотр фильмов, совместные обеды или душевные разговоры. Кроме того, Смердова советует разделять интересы внуков. К примеру, если мальчик любит футбол, нужно вместе с ним посмотреть игру, узнать в конце, что понравилось. Ещё один важный совет — научить внуков чему-то новому. Например, вместе приготовить какое-то блюдо.

Смердова призвала бабушек и дедушек не бояться быть собой, при внуках не высказываться негативно об их родителях, помнить о различиях между поколениями. Ведь для одних людей ценность может быть не так важна, как для других. Кроме того, важно прислушиваться к мнению своих внуков и помнить о родственной связи.

"Не бойтесь первыми позвонить, написать сообщение или подойти с разговором. Если ребёнок переживает из-за уроков или отношений со сверстниками, предложите ему поддержку. Вовремя полученный совет поможет преодолеть трудности", — подчеркнула эксперт в беседе с "Вечерней Москвой".