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10 апреля, 09:24

Психолог объяснила, почему стресс для мужчин губительней, чем для женщин

Психолог Парамонова: Подавление эмоций плохо скажется на мужском организме

Стрессовое состояние знакомо всем, однако реакция на это у всех разная. Мужчины тяжелее переносят этот период, так как подавляют в себе настоящие и искренние эмоции из-за боязни показаться "не тем" в глазах общественности, пояснила психолог клиники "Евроонко" Ольга Парамонова.

"Мужчины и женщины в равной мере переживают те или иные события, демонстрируют идентичные физиологические реакции. Однако у нас существуют некие социальные нормы, которые в психологии носят название "запрет на эмоции", особенно у мужчин. И как следствие систематически подавляемые эмоции „бьют“ по здоровью представителей мужского пола", — добавила эксперт в диалоге с РИАМО.

Стресс способен захватить организм человека на разных уровнях: физиологическом, психологическом и социальном. Психологический стресс представляет из себя состояние психического напряжения в процессе повседневной жизни (микрострессоры), в экстремальных ситуациях (макрострессоры) и в длительных, неблагоприятных ситуациях (дистрессы).

Парамоновам сделала акцент на том, что стресс будет всегда по-разному влиять на разных людей, потому что личностные свойства напрямую влияют на восприятие ситуации и своих возможностей. Психолог также заявила, что стресс — это образ мысли и оценки человеком конкретной ситуации.

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Обложка ©

Unsplash / Usman Yousaf

Каринэ Гевондян
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