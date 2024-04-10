Психолог объяснила, почему стресс для мужчин губительней, чем для женщин
Психолог Парамонова: Подавление эмоций плохо скажется на мужском организме
Стрессовое состояние знакомо всем, однако реакция на это у всех разная. Мужчины тяжелее переносят этот период, так как подавляют в себе настоящие и искренние эмоции из-за боязни показаться "не тем" в глазах общественности, пояснила психолог клиники "Евроонко" Ольга Парамонова.
"Мужчины и женщины в равной мере переживают те или иные события, демонстрируют идентичные физиологические реакции. Однако у нас существуют некие социальные нормы, которые в психологии носят название "запрет на эмоции", особенно у мужчин. И как следствие систематически подавляемые эмоции „бьют“ по здоровью представителей мужского пола", — добавила эксперт в диалоге с РИАМО.
Стресс способен захватить организм человека на разных уровнях: физиологическом, психологическом и социальном. Психологический стресс представляет из себя состояние психического напряжения в процессе повседневной жизни (микрострессоры), в экстремальных ситуациях (макрострессоры) и в длительных, неблагоприятных ситуациях (дистрессы).
Парамоновам сделала акцент на том, что стресс будет всегда по-разному влиять на разных людей, потому что личностные свойства напрямую влияют на восприятие ситуации и своих возможностей. Психолог также заявила, что стресс — это образ мысли и оценки человеком конкретной ситуации.
Ранее 83% россиян признались, что испытывали профессиональное выгорание, а 45% респондентов находятся в этом состоянии прямо сейчас. Основные проявления, с которыми сталкиваются работники, чья "батарейка" на исходе, — это постоянное чувство усталости (43%), раздражительность (40%), перенапряжение и стресс (40%), а на закуску — нежелание идти на работу (32%).
Unsplash / Usman Yousaf