Что такое паническая атака и как защититься от приступа Во всём мире от панических атак страдает около 5% населения. У женщин данное расстройство встречается в два раза чаще, чем у мужчин. Life.ru вместе с психологом Станиславом Самбурским разбирается, что такое паническая атака и как самостоятельно с ней справиться. 7 апреля, 20:00 Паническая атака — это внезапный приступ острой мучительной тревоги или страха смерти. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Что такое паническая атака

Паническая атака — внезапный и непродолжительный приступ тревоги, который имеет свойство протекать по нарастающей. Особенно часто возникают в закрытых и многолюдных помещениях. Поэтому, если вы видите в метро человека, который внезапно покрылся потом, стал судорожно хватать ртом воздух и бессистемно метаться, стараясь как можно быстрее выйти, это может быть признаком панической атаки.

Во время панической атаки человек испытывает беспокойство, страх потерять контроль над собой. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Пик панической атаки наступает через несколько минут, затем всё проходит. Ситуация сопровождается учащённым сердцебиением, головокружением, дрожью, потливостью, онемением, тошнотой.

Как таковая паническая атака не опасна, но существенно снижает качество жизни. Прогулка, поездка в общественном транспорте или посещение культурного мероприятия вызывают опасения и страх. Ведь атака приходит, когда её не ждёшь. Станислав Самбурский Клинический психолог Клиники доктора Аникиной

При систематических повторениях можно говорить о паническом расстройстве.

Причины панических атак

При появлении панических атак нужно как можно быстрее проконсультироваться со специалистом и выяснить причину их появления. Фото © Freepik

Панические атаки могут быть вызваны следующими причинами:

1. Психологическими: тревога, стресс, семейные неурядицы, депрессия и другие психические расстройства.

2. Физическими: сердечно-сосудистые заболевания, заболевания нервной системы, нарушение функций щитовидной железы и т.д.

3. Детскими психотравмами, трагическими и насильственными случаями.

4. Наследственностью.

Симптомы панической атаки

Вначале паническую атаку можно спутать с сердечным приступом. Этому способствуют учащённый пульс и затруднённое дыхание. Человека бросает в жар и холод. Могут появиться ком в горле и потеря голоса. Происходит нарушение координации: тело вытягивается в струну или скручивается. В такие моменты человеку кажется, что сейчас он умрёт. Затем возникают подозрения, что у него проблемы с сердцем. Но это не так, ведь физическое состояние во время атаки меняется не так сильно, как может показаться на первый взгляд.

Что делать, если начался приступ

Единичная паническая атака может возникнуть хотя бы раз в жизни у любого практически здорового человека. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Внезапность панической атаки обескураживает, но именно от человека зависит её продолжительность и сила. Усугубляет ситуацию выброс адреналина, который как бы заставляет убежать от опасности. Отсюда проблемы с сердцем, дыханием и последующим головокружением.

Именно поэтому человеку важно как можно скорее понять, что его жизни ничего не угрожает и надо правильно дышать: короткий вдох и длинный выдох. Хорошо в таких случаях всегда иметь под рукой бумажный пакет.

Затем следует переключить внимание на собственное тело, понять, где оно и в каком положении находится. После этого обратить внимание на окружающую действительность. Например, можно посчитать количество каких-либо предметов, ступеней, машин и т.д. По возможности попробовать улыбнуться.

Страх внезапных приступов провоцирует возникновение депрессии и асоциального поведения. Человек перестаёт выходить из дома. Своевременное обращение к неврологу и психотерапевту поможет быстрее вернуться к нормальной жизни. Станислав Самбурский Клинический психолог Клиники доктора Аникиной

Профилактика панических атак

Для предотвращения панических атак важно создавать спокойную и поддерживающую обстановку в семье, обучаться методам расслабления и саморегуляции, учиться выражать эмоции и чувства. Также полезно следить за режимом дня и здоровым образом жизни, включать в него правильное питание, физическую активность и достаточный отдых.

Важно поддерживать доверительные отношения с друзьями и близкими, общаться с ними о своих чувствах и беспокойстве, учиться управлять стрессом, найти тех, с кем можно быть собой. В случае возникновения панической атаки важно оставаться спокойным: глубоко дышать, считать от 1 до 10, отслеживать своё состояние и говорить себе, что с вами ничего плохого не случится.

Помните, что профессиональная помощь и поддержка специалистов могут быть необходимы для работы с паническими атаками.

Лечение панических атак

Наиболее распространённые страхи, переживаемые во время панических атак, — страх смерти, утраты самоконтроля и сумасшествия. Фото © Freepik

Лечение панических атак включает в себя сразу несколько этапов и стратегий. Во-первых, важно научиться управлять своим дыханием и расслабляться. Изучить техники релаксации, уменьшить стрессовые воздействия, больше бывать на свежем воздухе и заботиться о своём физическом здоровье.

Во-вторых, желательно пройти психотерапию, чтобы понять причины атак и научиться справляться с ними. Иногда врачи назначают лекарства для уменьшения симптомов.

Важно помнить, что каждый человек уникален и методы лечения могут быть разными. Главное — обратиться за помощью к специалисту, чтобы найти подходящий способ борьбы с паническими атаками.