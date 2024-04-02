Что такое апатия и как она проявляется В наше быстрое время, насыщенное информацией и стрессом, всё больше людей сталкиваются с состоянием, наполненным пустотой и равнодушием. Life.ru разобрался, что такое апатия и как можно с ней справиться. А помог нам клинический психолог Станислав Самбурский. 2 апреля, 05:00 Апатия — это такое состояние психики, когда человек безразличен к происходящим вокруг событиям. Обложка © Freepik

Что такое апатия

Апатия простыми словами — это состояние, когда человек теряет интерес и мотивацию к жизни, обычным делам и окружающему миру. Кажется, что всё находится в тени, потеряно чувство цели и направления. Апатия — психологическое состояние, которое может возникать по разным причинам: стресс, усталость, депрессия, недовольство собой или ситуацией, потеря смысла и т.д.

Апатия — сложное и при отсутствии лечения опасное состояние психики. Романтизированное феями из соцсетей закатывание глаз на публику: "Ах, у меня апатия, сегодня бариста сделал латте не так, как я люблю, и теперь я грущу" — это не апатия, а показуха ради лайков. Апатия характеризуется монументальным безразличием, непробиваемым равнодушием и безучастностью к происходящему вокруг. Радость ушла из жизни вместе со всеми положительными эмоциями. Чаще всего апатия встречается у подростков и пожилых людей. Она может указывать на развитие психического расстройства или нейродегенеративного заболевания. По картине проявлений апатия схожа с депрессией, но не является таковой. Станислав Самбурский Клинический психолог Клиники доктора Аникиной

По сути, апатия — это как глухая стена, которая мешает нам жить полноценной и счастливой жизнью. Она лишает нас энергии, радости, творческого потенциала и внутренней мотивации. Апатия может влиять на наши отношения, работу, здоровье и общее хорошее самочувствие.

Причины появления апатии

Апатия появляется в двух случаях:

В первом она служит симптомом психических заболеваний, как депрессия или шизофрения.

Во втором — апатия может быть вызвана неприятными и трагическими ситуациями, низкой самооценкой, чувством усталости, рутиной, алкоголизмом, последствием инсульта или черепно-мозговой травмы.

Психологи выделяют две причины появления апатии. Фото © Freepik

В обычной ситуации апатию "запускают":

Профессиональное выгорание.

Продолжительный стресс.

Изматывающие нагрузки и нарушение сна.

Перфекционизм и синдром гипертрофированной ответственности.

Борьба с неизлечимым недугом.

Диагностировать истинную причину состояния может только опытный специалист. При подозрении на апатию психолог может привлечь для комплексной оценки ситуации ряд коллег: терапевта, эндокринолога и невролога. Психолог Клиники доктора Аникиной Станислав Самбурский

Симптомы апатии

Согласно статистике, страдающие от депрессии люди в большинстве своём признают, что им необходима помощь, и готовы её принять. В случае с апатией люди зачастую не видят проблему, так как не осознают своё состояние.

Есть несколько способов справиться с апатией. Фото © Freepik

Проверьте себя, и чем больше проявлений вам близки, тем больше вероятность, что есть признаки апатии:

Отстранённость от семейных и рабочих дел.

Постоянное желание быть одному.

Измученное лицо.

Отсутствие эмоций и реакций.

Снижение аппетита и минимальная физическая активность.

Заторможенность.

Бессонница.

Бесконечная головная боль.

Снижение либидо.

Лечение апатии требует особой поддержки близких людей. Она многократно увеличивает эффективность терапии и ускоряет выздоровление. Семейная психотерапия помогает найти первопричину апатии и сформировать здоровую атмосферу в семье на эмоциональном и поведенческом уровнях.

Как бороться с апатией?

Важно помнить, что апатия — это временное состояние, если вы вовремя за него взялись. Есть несколько стратегий, которые помогают бороться с ней и восстановить энергию и мотивацию:

1. Понять причины апатии. Необходимо проанализировать ситуацию, которая могла вызвать апатию. Возможно, вы перегружены работой, живёте в стрессовой среде или испытываете личные трудности. Разобравшись в своих эмоциях, вы сможете принять правильные решения и сделать первый шаг к преодолению апатии.

Чтобы победить апатию, нужны сильные эмоции и смена обстановки. Даже небольшое путешествие подойдёт. Фото © Freepik / mdjaff

2. Сменить обстановку. Иногда апатия может быть следствием монотонной рутины или однообразной жизни. Попробуйте изменить свой режим дня, заняться новым хобби или поехать в путешествие. Смена обстановки поможет вам восстановить энергию и настроиться на позитивный лад.

3. Заботиться о своём теле. Физическое состояние оказывает сильное влияние на эмоциональное. Уделите внимание своему здоровью: занимайтесь спортом, правильно питайтесь, спите достаточно. Регулярные физические упражнения помогут повысить уровень эндорфинов, гормонов счастья, и улучшат общее самочувствие.

4. Установить цели. Часто апатия возникает из-за отсутствия ясных целей и планов. Установите себе маленькие, но достижимые задачи, которые будут вдохновлять вас на действие. Каждое достижение поможет вам поверить в себя и преодолеть апатию.

5. Общайтесь с людьми. Социальная поддержка и общение с близкими являются важными факторами в борьбе с апатией. Поделитесь с друзьями и родными своими чувствами и эмоциями, найдите общие интересы, просто поговорите. Взаимодействие с другими людьми поможет вам почувствовать поддержку и позитивную энергию.

6. Примите своё состояние. Важно осознать, что апатия может случиться с каждым. Не бойтесь её, а примите и разрешите себе чувствовать и переживать. Позвольте себе временно отдохнуть от дел и поискать новые источники вдохновения.

Главное — не запускать

В конечном итоге борьба с апатией — это процесс самооткрытия, роста и изменения. Важно набраться терпения и быть готовыми к тому, что путь к восстановлению мотивации и энергии может быть долгим и изогнутым. Но, прилагая усилия и следуя перечисленным стратегиям, вы сможете преодолеть апатию и вернуться к полноценной, насыщенной и радостной жизни.

Апатия и депрессия схожи по своей симптоматике, но всё-таки апатия отличается от депрессии тем, что она не так тяжело поддаётся лечению. Выйти из апатии самостоятельно можно, если не запускать её и вовремя обратить внимание на своё состояние.