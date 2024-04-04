83% россиян испытывали профессиональное выгорание, а 45% ощущают его прямо сейчас
83% россиян признались, что испытывали профессиональное выгорание, а 45% респондентов находятся в этом состоянии прямо сейчас. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование Русской школы управления. Основные проявления, с которыми сталкиваются работники, чья "батарейка" на исходе, — это постоянное чувство усталости (43%), раздражительность (40%), перенапряжение и стресс (40%), а на закуску — нежелание идти на работу (32%).
Любопытно, что 79% работодателей в рамках того же исследования признали, что в их компаниях есть проблемы с выгоранием у ключевых сотрудников. Однако как-то бороться с этим в 2024 году планируют лишь 26% опрошенных, а 30% честно сказали, что не будут ничего предпринимать по этому поводу.
Ранее Life.ru писал, что большинство россиян считают юмор на работе уместным. Так думают 71% респондентов, а ещё 13% придерживаются прямо противоположного мнения. Другое исследование, о котором мы рассказывали ранее, показало, что 57% россиян заедают стресс. Половина опрошенных выбирают сладкое. 20% респондентов рассказали, что с помощью еды снижают уровень тревоги, ещё 18% едят, чтобы снять напряжение и усталость.
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