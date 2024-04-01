Опрос: Большинство россиян считают уместным юмор на рабочем месте

Большинство россиян считают юмор на работе уместным. Так считают 71% респондентов, а ещё 13% придерживаются прямо противоположного мнения.

Как пишет "Москва 24", говоря о причинах такого комплиментарного отношения к шуткам на работе, 34% респондентов заявили об их способности сплотить коллектив, 32% — снять стресс, 24% — разнообразить рутинную работу, а 10% — найти неожиданные решения проблем. Опрос проводил аналитический центр Университета "Синергия", в нём приняло участие пять тысяч россиян.

В то же время 16% опрошенных заявили, что юмор никак не влияет на работу, а 13% считают, что он лишь вредит. Из них 35% пояснили, что шутки на работе замедляют рабочий процесс, 31% считают, что они отвлекают от задач и приводят к ошибкам, 27% полагают, что они провоцируют конфликты, а 7% граждан думают, что юмор снижает авторитет начальника.



Также выяснилось, что у 64% респондентов в коллективах определённо приветствуется юмор, у 19% шутки скорее не в почёте, а 17% не смогли дать однозначный ответ. Кроме того, оказалось, что 93% опрошенных хоть раз выслушивали в свой адрес неуместный юмор со стороны коллег или начальства, а 72% сами говорили подобное.

Касаемо отношения начальства к юмору, то у 45% работающих россиян руководство обладает чувством юмора, у 34% — нет, а 21% не смогли ответить на заданный вопрос.