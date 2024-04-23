Нужно есть сырой: Врач объяснил, как свёкла влияет на мужское либидо

Некоторые продукты питания, в том числе и полезные, негативно влияют на мужское либидо. Об этом интернет-изданию "Подмосковье сегодня" рассказал врач-уролог Видновской клинической больницы Загид Асаханов.

"Прежде всего нужно исключить сою. Если есть её много, в организме снижается уровень тестостерона, так как в данном продукте содержатся фитоэстрогены, схожие с женским гормоном эстрогеном. Из-за них мужчина может предпочесть интимной близости какой-нибудь сериал", — заявил специалист.

Также много фитоэстрогена в бобовых: горохе, фасоли, чечевице и т.д. Кроме того, эти продукты могут вызвать вздутие живота. В чёрный список Асаханов отправил и любимое многими мужчинами пиво, а также квас, выпечку и другие дрожжевые изделия.

А вот повысить либидо поможет самая обычная свёкла. Она способствует улучшению кровообращения, а также содержит бор, повышающий тестостерон и напрямую влияющий на сексуальное влечение. Правда, как уточнил врач, употреблять её следует в свежем виде: при обработке полезные свойства теряются.