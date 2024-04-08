Россиянам назвали повышающие потенцию продукты, которые найдутся в каждом холодильнике Врач Уланкина: Жирная рыба, апельсины и яйца помогут повысить потенцию и либидо 8 апреля, 08:40 Жирная рыба, апельсины и яйца помогут повысить потенцию. Фото © Shutterstock / FOTODOM

С научной точки зрения польза так называемых афродизиаков не доказана. Их употребление не повлияет на мужское здоровье, если у человека есть проблемы с потенцией, ведь это состояние обусловленное многими факторами, в первую очередь проблемами внутри организма. Свою лепту в его возникновение вносят гиподинамия, ожирение, частые стрессы, курение. Соответственно, к решению проблемы потенции следует подходить комплексно — обратиться к врачу, который назначит все необходимые анализы и поставит диагноз. Однако есть продукты, которые, как считают специалисты, могут повысить сексуальное желание у относительно здорового человека, без серьёзных патологий. Life.ru попросил врача- эксперта Лаборатории "Гемотест" Ольгу Уланкину помочь составить такое "сексуальное" меню.

Итак, самым благоприятными для потенции и либидо продуктами считаются жирные сорта рыбы, мясо, апельсины и гранаты, яйца, зелень. Семечки (особенно тыквенные) и орехи в целом положительно влияют на работу половых желез и на здоровье мужчины. Также усиливают либидо морепродукты. Они поддерживают синтез тестостерона и выработку семенной жидкости.

А вот тёмный шоколад в некоторой степени можно назвать афродизиаком — он не только положительно влияет на синтез тестостерона, но в некоторых случаях позитивно сказывается на влечении, еще одном немаловажном аспекте сексуальной жизни. врач Ольга Уланкина.

Собеседница Life.ru призвала не забывать, что питание — это лишь один из способов укрепить здоровье мужчины, но никак не панацея. Помимо этого, очень важно следить за весом, поддерживать активный образ жизни, по возможности избегать стрессов и эмоциональных потрясений, не принимать биологически активные добавки (БАДы) бесконтрольно и без назначения врача.

"В ежедневном рационе лучше свести к минимуму жирные, жареные и соленые блюда, фастфуд. Также следует ограничить пиво и соевые продукты - они содержат природные эстрогены, вещества, близкие по своей структуре к женским гормонам. Если проблема сохраняется — следует обратиться к врачу", — добавила Уланкина.

А ранее диетологи назвали пять продуктов, особенно вредных для мужского здоровья. Оказалось, что большие объёмы соевого белка, который содержится во многих колбасных изделиях и в соевом протеине, используемом спортсменами, нежелательны для мужского здоровья: там содержатся фитоэстрогены, которые стимулируют выработку эстрогена — гормона, отвечающего за формирование женской фигуры. Об остальных четырёх пунктах читайте здесь.

Авторы Андрей Горяничев