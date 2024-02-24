Грозит женской фигурой: Диетолог назвала пять продуктов, вредных для мужского здоровья

Большие объёмы соевого белка, который содержится во многих колбасных изделиях и в соевом протеине, используемом спортсменами, нежелательны для мужского здоровья: там содержатся фитоэстрогены, которые стимулируют выработку эстрогена — гормона, отвечающего за формирование женской фигуры. Солод и хмель, содержащиеся в пиве, тоже нарушают метаболизм и дают ожирение по женскому типу.

"Для примера: в норме объём талии мужчины должен быть не более 94 см. Объём талии от 94 см до 102 см говорит об отклонениях в состоянии здоровья и склонности к избыточной массе тела. Если же объём талии превышает 102 см — это уже признак повышенного риска, связанного с висцеральным ожирением (отложением жира в области живота и на внутренних органах), риска сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии (в первую очередь онкологии кишечника)", — рассказала "Известиям" врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова.

Как для мужчин, так и для женщин вредны сладкие газированные напитки. По словам специалиста, их употребление приводит к нарушению минерального обмена и окислительно-восстановительных процессов, дефициту микроэлементов (кальция, магния, цинка и т.д.) и, как следствие, к проблемам с опорно-двигательным аппаратом, дисфункции сердечно-сосудистой и нервной системы.

Следующий продукт, которым не стоит излишне увлекаться, — это куриное мясо. Диетолог объяснила, что при промышленном выращивании курицы используются стимуляторы и гормоны роста. Так что надо или быть уверенным в производителе, или восполнять нехватку белка другими видами мяса, рыбой, морепродуктами, творогом и растительным белком, содержащимся в бобовых, цельнозерновых крупах и орехах.

Пятая группа нерекомендованных продуктов, по словам Мещеряковой, — жареное мясо и подгоревшие шашлыки, которые многие мужчины зачастую употребляют в больших количествах. Эта еда способна спровоцировать рак.

"Такое мясо обладает серьёзно выраженными канцерогенными свойствами, что вызывает риски развития различных видов онкологии. Оптимальным решением будет запекать мясо в фольге, в аэрогриле, а также придерживаться общей рекомендации по количеству красного мяса — не более 500 г в неделю", — предупредила врач.