Молоко и фастфуд: Перечислены продукты, превращающиеся в яд в микроволновке

Продукты, содержащие жиры, опасно разогревать в микроволновке: СВЧ-волны делают их вредными для здоровья. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.

"Натуральные жиры при этом могут превращаться в трансжиры (опасная разновидность ненасыщенных жиров. — Прим. Life.ru). Например, в микроволновке нельзя греть молоко — это касается и молочка для детского питания. Жиры животного происхождения, находящиеся в молоке, будут подвергаться химическому изменению", — объяснила специалист.

По её словам, особенно опасно разогревать в микроволновке фастфуд, ведь там уже содержатся трансжиры. Под воздействием микроволн они могут переходить в токсическую форму.

"К тому же фастфуд — это кот в мешке, мы не знаем, что там есть на самом деле, какие уже могут быть токсичные вещества в его составе. А вот углеводы, например хлеб или крупы без жира, можно разогревать", — информировала диетолог.

Мойсенко рекомендовала то, что не подходит для микроволновки, разогревать на газовой или электрической плите. Однако это можно сделать только один раз. Повторный разогрев неполезен для любого продукта, даже для воды, так как при этом разрушаются молекулы жиров, белков и углеводов. Как минимум это выброшенные деньги, заключила врач.