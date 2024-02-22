Названы 7 псевдополезных продуктов, которые на самом деле наносят вред здоровью

Не все продукты, продающиеся под видом здоровой еды, на самом деле приносят пользу организму. Некоторые из них даже наносят вред. Диетолог Елена Соломатина в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала, какая "полезная" продукция может оказывать негативное влияние на организм.

Прежде всего сладкие йогурты и творожки не относятся к продуктам для здорового питания. Напротив, они могут принести вред организму из-за большого содержания в них сахара.

"Сахар — это не яд, но мы потребляем его в пищу ежедневно с другими продуктами в скрытом виде. Если совершенно здоровый человек без инсулинорезистентности съест один сладкий йогурт в день, чтобы быстро поднять уровень энергии, то вреда ему это не нанесёт. Но у других людей уже через 20 минут начнутся скачки сахара в организме," — пояснила Соломатина.

Та же самая ситуация наблюдается с нектарами и соками в пакетах. По мнению специалиста, они сами по себе являются водой с сахаром, потому что в них он не скомпенсирован клетчаткой, как у фруктов. Такой сахар быстро всасывается в кровь, нанося вред организму. Полезных веществ и витаминов там также не наблюдается.

Обезжиренные молочные продукты позиционируют как полезные, однако кальций и другие ценные компоненты усваиваются лишь при наличии жира в молоке или твороге. Как пояснила эксперт, обезжиренная молочка, как правило, невкусная, поэтому зачастую в такие продукты добавляют сахар, из-за чего они будут ещё сильнее стимулировать аппетит.

Обжаренные мюсли также оказывают негативное воздействие на организм, потому что в процессе обжарки появляются конечные продукты гликирования. В них карамелизируется сахар и склеивает белки в организме человека.

"В наших внутренних органах появляются морщины, и они перестают нормально выполнять свои функции. Кроме того, в мюсли могут добавлять плесневелые орехи и протухшие сухофрукты. За ароматизированными добавками может скрываться всё что угодно", — предостерегает Соломатина.

По мнению диетолога, в кашах быстрого приготовления также нет клетчатки, которая задерживает сахар, содержащийся в продукте. Там нет ни витаминов, ни минералов. Остаётся один лишь крахмал и сахар, а потому никакой пользы для организма такие каши не представляют.

Кроме того, львиная доля производителей протеиновых батончиков также недоговаривает покупателю некоторые вещи о своей продукции, поэтому эксперт посоветовала всегда внимательно изучать состав. Зачастую на первом месте в них будет стоять сахар. Также важно посмотреть количество протеина, жиров, белков и углеводов.

Продукты, не содержащие глютен, по мнению специалиста, являются наживкой маркетологов. Настоящая же непереносимость встречается у людей крайне редко.

"Эту страшилку раздули. Важно понимать, что если из продуктов исключают глютен, то вместо него добавляют сахар. И если здоровый человек перестаёт потреблять в пищу продукты с глютеном, то организм начинает вырабатывать меньше ферментов, и некоторые функции со временем атрофируются", — заключила врач.