Врач объяснила, как отличить "дикую" плесень в сыре от благородной

"Чистая" плесень в сыре не имеет ничего общего с грибком, появляющимся на испорченных продуктах. О полезных функциях сыра с благородной плесенью и о том, как распознать "дикую" плесень, рассказала специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке, врач-диетолог Татьяна Залетова.

У появления сыров с плесенью есть свои причины. Помимо уникальных вкусовых качеств, которые плесень даёт продукту, она насыщает сыр полезными свойствами. В сыре содержится много кальция, а плесень обеспечивает для него ещё и протективные качества, которые укрепляют иммунную систему, создавая защитный эффект. Из такой плесени организм человека извлекает витамины группы B. Вместе с тем сыры с плесенью оказывают благотворное влияние на микрофлору, очищая организм от болезнетворных бактерий.

Однако неправильное хранение или ошибки в процессе приготовления могут сделать сыр непригодным для употребления, отмечает эксперт. Обратив внимание на цвет, можно отличить испорченный продукт от качественного сыра с плесенью, рассказывает врач.

"Наличие чистых грибков в сыре не означает, что там не может появиться "дикая" плесень. Цвет плесени должен быть характерным для конкретного сорта сыра — белым, голубым или зелёным. Если там появилась другая плесень, это не значит, что выросла ещё какая-то чистая и благородная и сыр стал лучше. Нет, скорее всего, произошла контаминация, то есть загрязнение сыра внешними продуктами", — заявила Залетова в эфире "Радио Sputnik".

Плесень на сыре всегда имеет одинаковый цвет. Если с одной стороны она белая, а с другой стороны — зелёная, это говорит о том, что продукт испорчен. А плесень, напоминающая мох по внешнему виду, — это уже одна из финальных стадий. Сыр с "дикой" плесенью не стоит употреблять в пищу, советует врач.

Но и продукт с "чистой" плесенью может порой представлять опасность, предупреждает она. Это в первую очередь касается аллергиков и пациентов с рефлюксной болезнью (регулярный заброс содержимого желудка в пищевод).

"Может быть аллергическая реакция, потому что плесень — это грибок, в нём есть определённое количество белка, на который может возникнуть аллергия, как и на любой другой белок. Кроме того, сыры с плесенью имеют пикантный вкус и люди с рефлюксной болезнью также могут давать реакцию на употребление этого продукта", — заметила медик.