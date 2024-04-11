Россиянам рассказали, почему редька — лучший овощ, чтобы окончательно выйти из зимней спячки Эксперт Лялина: Редька поможет простимулировать иммунную систему весной 11 апреля, 07:44 Редька поможет простимулировать иммунную систему весной. Обложка © Freepik.com/azerbaijan-stockers

Редька — корнеплод с волокнистой и довольно твёрдой мякотью, на вкус она сладковатая с характерной горечью. Из редьки не только готовят блюда в разных кухнях мира, но и применяют в лечебных целях. Почему этот овощ — один из лучших для восстановления организма после зимы, Life.ru рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Редька любого сорта — это низкий по гликемическому индексу овощ, в связи с чем он эффективен при похудении, в том числе больных диабетом обоих типов, снижает уровень сахара в крови, стабилизирует иммунную систему, за счёт витамина С поддерживает оптимальную вязкость крови. Ирина Лялина И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Также редька обладает мочегонным и желчегонным эффектом, чистит организм от токсичных веществ, нормализует перистальтику кишечника, улучшает работу головного мозга, усиливает регенерацию кожного эпителия, помогает при кашлях разного происхождения. Женщинам помогает нормализовать менструальный цикл, уменьшает боли. А сок редьки с мёдом повышает выработку молока у кормящих женщин. У мужчин же способствует выработке тестостерона и повышению либидо, предотвращает воспаление простаты.

Чёрная редька — самая острая и горьковатая — полезна с мёдом от кашля, отлично помогает печени и поджелудочной железе, регулирует выработку и свойства желчи, даже растворяет камни. Ну а сок с мёдом и водкой в составе компрессов помогает при болях в суставах.

По словам Лялиной, этот суперовощ содержит витамины группы B (B1, B2, B3, B4, B5), E, PP (никотиновая кислота), С, кальций, магний, хлор, натрий, фосфор, серу, железо, цинк.

Несмотря на замечательные свойства редьки, есть её можно не всем, предупреждает эксперт. Овощ противопоказан страдающим язвой, гастритом, хроническим воспалением кишечника, после перенесённых операций на брюшной полости. Редька вызывает газообразование и метеоризм, усиливает диспепсические расстройства, в том числе связанные с неполным перевариванием белков, углеводов.

"Сестра" редьки — редиска — тоже обладает массой полезных свойств, кроме того, это один из первых корнеплодов, созревающих весной: его урожай собирают уже в конце апреля. Какие витамины и микроэлементы содержит редис, а также о его пользе читайте в материале Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев