Поможет зубам, фигуре, сердцу и иммунитету: Названы чудодейственные свойства простой редиски Эксперт Лялина: Редис обладает желчегонным и мочегонным действием 22 марта, 12:23 Редис обладает желчегонным и мочегонным действием. Обложка © Freepik.com / stockking

Редис — самый весенний овощ. Это один из первых корнеплодов, созревающих весной: его урожай собирают уже в конце апреля. Какую пользу может принести редиска утомлённому от зимы организму, Life.ru рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Редис богат витаминами — С, В1, В2, В5, В6, В9, РР — и микроэлементами — калием, кальцием, магнием, железом, фосфором, а также природной клетчаткой и фитонцидами, а его ботва, также съедобная, похожая по вкусу на салатные листья мангольда, — витаминами C, K, A, В. Ирина Лялина И.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Из-за содержания витамина C и антоцианов редис обладает антиоксидантными свойствами, защищает сердечную ткань от повреждений и снижает риск заболеваний, положительно влияет на состояние стенок сосудов, указала эксперт. Калий в составе редиски помогает контролировать уровень давления, снижает риск развития гипертонии и других сердечно-сосудистых болезней. Есть исследования, что редис также снижает уровень холестерина в крови.

Этот корнеплод обладает противоотёчным, желчегонным и мочегонным действием, а за счёт диетических волокон поддерживает процесс пищеварения и здоровую кишечную микрофлору. Фитонциды (природные антибиотики) в составе редиса помогают справиться с простудами, убивают бактерии в ротовой полости, профилактируя кариес. А для активизации иммунитета рекомендуется употреблять две-три редиски в обед, тогда лечебный эффект сохранится в течение дня.

Овощ рекомендован при ожирении, подагре, сахарном диабете, а также для тех, кто сбрасывает вес. Дело в его составе: вода (около 95%), углеводы (в основном диетические волокна), небольшое количества белка и никакого жира, а также в низкой калорийности (20 ккал).

Но Лялина советует не перебарщивать с редиской: при избытке этого продукта некоторые люди могут испытывать дискомфорт из-за повышенной кислотности в желудке или повышенного образования газов. А у людей с язвенной болезнью желудка или гастритом редис может вызвать раздражение и усиление симптомов.

Кроме того, корнеплод нужно тщательно мыть перед употреблением, так как он может быть загрязнён бактериями E. coli или сальмонеллой.

Хоть редис и является полезным продуктом, вводить его в рацион стоит постепенно и осторожно. Как правильно употреблять корнеплод и сколько штук в день можно съесть без вреда для здоровья, читайте на Life.ru.

Авторы Андрей Горяничев