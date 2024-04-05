Врач рассказал о значимости огурцов, помидоров и картошки в рационе питания
Врач Неронов: В рацион питания необходимо включить огурцы, помидоры и картошку
Рацион питания человека нуждается в огурцах, помидорах и картошке при условии отсутствия каких-либо противопоказаний. Огурцы, например, содержат компоненты, которые способствуют улучшению пищеварения и укреплению иммунной системы. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), д. м. н. Владимир Неронов.
"Огурцы содержат много воды и клетчатки, что стимулирует секреторную функцию желудочных желёз и улучшает пищеварение. Они также богаты калием, натрием, кальцием, магнием и витамином C, что придаёт им дегидратационные свойства и укрепляет иммунную систему", — добавил эксперт в беседе с РИАМО.
Помидоры в свою очередь малоуглеводисты и малокалорийны, зато богаты витаминами А, C и антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений. А вот проблемы с кишечником смело решит картошка, содержащая в себе много крахмала и клетчатки. Более того, она также может похвастаться витаминами: в её случае — это C и B6.
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