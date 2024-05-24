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Регион

Россиян заверили, что заморозки "не убили" урожай клубники под Москвой

Минсельхоз Подмосковья: Заморозки не повлияют на увеличение стоимости ягод

24 мая, 16:37
Ягоды не вырастут в цене в Московской области. Обложка © freepik

Ягоды не вырастут в цене в Московской области. Обложка © freepik

Жителям Московского региона не грозит дефицит клубники и других ягод, несмотря на аномальные заморозки в начале мая. Производители смогли принять меры к предотвращению гибели урожая, поэтому количество ягод будет достаточным на прилавках магазинов в летний период. Об этом пишет интернет-издание Regions со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"В некоторых хозяйствах ягода произрастает в теплицах, а в некоторых сотрудники укрывали всходы нетканым материалом, что не позволило непогоде "убить" завязи", — рассказали чиновники.

Первый урожай клубники ожидается 5 июня, его традиционно отправят в магазины фермерские хозяйства Коломны. В министерстве заверили, что никакого роста цен на ягоды не ожидается.

Диетолог раскрыла, сколько клубники можно есть каждый день без вреда для здоровья
Диетолог раскрыла, сколько клубники можно есть каждый день без вреда для здоровья

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании Комитета Госдумы по аграрным вопросам заявил, что Россия в этом году сможет обеспечить собственную продовольственную безопасность и получить необходимый урожай, несмотря на холодную весну.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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