Россиян заверили, что заморозки "не убили" урожай клубники под Москвой Минсельхоз Подмосковья: Заморозки не повлияют на увеличение стоимости ягод 24 мая, 16:37 Ягоды не вырастут в цене в Московской области. Обложка © freepik

Жителям Московского региона не грозит дефицит клубники и других ягод, несмотря на аномальные заморозки в начале мая. Производители смогли принять меры к предотвращению гибели урожая, поэтому количество ягод будет достаточным на прилавках магазинов в летний период. Об этом пишет интернет-издание Regions со ссылкой на Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"В некоторых хозяйствах ягода произрастает в теплицах, а в некоторых сотрудники укрывали всходы нетканым материалом, что не позволило непогоде "убить" завязи", — рассказали чиновники.

Первый урожай клубники ожидается 5 июня, его традиционно отправят в магазины фермерские хозяйства Коломны. В министерстве заверили, что никакого роста цен на ягоды не ожидается.

Ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании Комитета Госдумы по аграрным вопросам заявил, что Россия в этом году сможет обеспечить собственную продовольственную безопасность и получить необходимый урожай, несмотря на холодную весну.

Авторы Татьяна Миссуми