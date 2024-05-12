Патрушев уверен, что заморозки не помешают получить урожай для продбезопасности 12 мая, 12:54 Россия сможет обеспечить свою продбезопасность. Обложка © freepik / frimufilms

Россия в этом году сможет обеспечить собственную продовольственную безопасность и получить необходимый урожай, несмотря на аномально холодную весну. Об этом сказал кандидат на должность вице-премьера Дмитрий Патрушев на заседании Комитета Госдумы по аграрным вопросам.

"Даже несмотря на сложные погодные условия, несмотря на заморозки в отдельных регионах, мы можем получить урожаи, которые нам необходимы для обеспечения нашей продовольственной безопасности. То же самое касается и продукции животноводства, рыбохозяйственного комплекса и продукции переработки", — пояснил он.

По его словам, наша страна обеспечит продукцией как внутренний рынок, так и выполнит обязательства по экспорту. Патрушев подчеркнул, что это результат качественной работы фермеров и господдержки сельского хозяйства, что гарантирует высокий уровень урожая. Чиновник напомнил, что вливание денег в отрасль увеличено в два раза в сравнении с 2018 годом.

К слову, май начался с непривычной для месяца холодной погоды, которая не спешит меняться на более тёплую. По мнению синоптиков, снегопады и заморозки неспроста обрушились на Россию. Всё дело в необычном атмосферном явлении: циклон буквально перекачивает ледяной воздух с Севера, не давая теплу установиться в регионах.

Авторы Татьяна Миссуми