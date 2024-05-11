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11 мая, 02:18

"Мешок холода": Синоптик объяснил майские заморозки в России необычным явлением

Синоптик Варакин: Россия попала в "мешок холода" и задержится в нём надолго

Снегопады и заморозки неспроста обрушились на Россию в майские праздники. Всё дело в необычном атмосферном явлении: циклон буквально перекачивает ледяной воздух с Севера, заявил в эфире радио "Комсомольская правда" синоптик Юрий Варакин.

Начальник Ситуационного центра Росгидромета подчеркнул, что аномально низкие температуры наблюдаются на широчайшем участке. Холода раскинулись от Мурманской и Архангельской областей до Ростовской области и Черноземья.

"Это "мешок холода", он закачивает ледяной воздух из Арктики, с Карского и Белого морей. <...> Везде заморозки! И такая погода продержится ещё долго. Виноват в ней циклон, который как юла сейчас крутится над Республикой Коми и закачивает холодный воздух из Арктики", — приводит комментарий эксперта kp.ru.

Life.ru публикует видео мощного снегопада, обрушившегося на Петербург 7 мая
Life.ru публикует видео мощного снегопада, обрушившегося на Петербург 7 мая

Аномальный майский снег накрыл сразу несколько регионов РФ 7 мая. Утро следующего дня тоже удивило многих россиян настоящими сугробами. По словам синоптиков, возвращение тепла ожидается лишь в конце месяца.

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АГН "Москва"

Илья Пушкарев
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