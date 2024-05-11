"Мешок холода": Синоптик объяснил майские заморозки в России необычным явлением

Снегопады и заморозки неспроста обрушились на Россию в майские праздники. Всё дело в необычном атмосферном явлении: циклон буквально перекачивает ледяной воздух с Севера, заявил в эфире радио "Комсомольская правда" синоптик Юрий Варакин.

Начальник Ситуационного центра Росгидромета подчеркнул, что аномально низкие температуры наблюдаются на широчайшем участке. Холода раскинулись от Мурманской и Архангельской областей до Ростовской области и Черноземья.

"Это "мешок холода", он закачивает ледяной воздух из Арктики, с Карского и Белого морей. <...> Везде заморозки! И такая погода продержится ещё долго. Виноват в ней циклон, который как юла сейчас крутится над Республикой Коми и закачивает холодный воздух из Арктики", — приводит комментарий эксперта kp.ru.