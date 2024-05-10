Москвичам рассказали, когда в регион вернётся тёплая погода

Аномально низкая температура не спешит покидать Московский регион. Значительное потепление в столице ожидается только к 20-м числам месяца. Синоптик и военный метеоролог Александр Ильин рассказал, что к этому времени температура воздуха должна прогреться до 20 градусов со знаком плюс.

"Начиная с субботы, 11 мая, температура начнёт приближаться к +9 градусам в течение дня. Потом снова похолодает до +5…+7 градусов, в воскресенье выше температура не поднимется", — отметил специалист в беседе с 360.ru.

По его словам, в предстоящий понедельник и вторник ожидаются небольшие всплески тепла — воздух будет прогреваться до 9–11 градусов. Более уверенный рост температуры, по его словам, начнётся только 15-го числа. Что касается Московской области, здесь ожидается от +13–15 градусов, а с 16 мая должно потеплеть до 17–19 градусов, к выходным воздух прогреется до +20. Вместе с тем кратковременные падения температуры ещё предстоит пережить.

"Речь идёт о диапазоне в пределах +10…+15 градусов, что уже не так страшно. Далее, скорее всего, в воскресенье, 19 мая, резкое падение температуры мы ещё понаблюдаем, а затем продолжительный период высоких температур +18…+23 градуса", — резюмировал синоптик.