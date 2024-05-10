Москвичам рассказали, к чему готовиться летом после снегопадов в мае

"Можно вспомнить 2017 год, когда в мае тоже шёл снег, а лето выдалось вполне нормальным. Я хорошо помню и 1995 год — апрель тогда был очень тёплым, практически как сейчас. Первые десять дней мая оказались очень холодными и тоже со снегом. А затем вышел южный циклон, и буквально за день потеплело градусов на двадцать. И лето было шикарное! Я уповаю на такое же развитие атмосферных процессов и в этом году", — сказала специалист.