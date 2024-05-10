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10 мая, 01:14

Москвичам рассказали, к чему готовиться летом после снегопадов в мае

Синоптик Позднякова: Летом температура воздуха в Москве будет выше нормы

Лето в Московском регионе будет тёплым, температура прогнозируется выше климатической нормы. Такой новостью kp.ru порадовала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

"Можно вспомнить 2017 год, когда в мае тоже шёл снег, а лето выдалось вполне нормальным. Я хорошо помню и 1995 год — апрель тогда был очень тёплым, практически как сейчас. Первые десять дней мая оказались очень холодными и тоже со снегом. А затем вышел южный циклон, и буквально за день потеплело градусов на двадцать. И лето было шикарное! Я уповаю на такое же развитие атмосферных процессов и в этом году", — сказала специалист.

Что касается ночных заморозков — они не уйдут как минимум до 14 мая. 12–13-го числа может повториться мокрый снег. Столбики термометров 10–14 мая не поднимутся выше +10...+11 °C, и только во второй половине месяца можно надеяться на 20-градусное тепло.

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Заморозки обрушились не только на Москву и Подмосковье. На причуды погоды жалуются жители Ленинградской, Владимирской, Свердловской областей, Пермского края и Нижнего Новгорода. Режим ЧС из-за похолодания ввели в Липецкой области, где в ночь на 4 мая температура воздуха опустилась до минус пяти градусов — и это в период интенсивного цветения. К такой же мере решили прибегнуть в Тамбовской области. По словам губернатора региона Максима Егорова, режим ЧС позволит сельскохозяйственным предприятиям получить страховое возмещение из-за потери урожая.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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