Власти Липецкой области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков

В Липецкой области введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в сельском хозяйстве из-за заморозков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства региона.

Последствия заморозков в Липецкой области. Видео © Telegram / igor_artamonov48

"Режим ЧС в сельском хозяйстве вводится в Липецкой области с 8 мая 2024 года. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Артамонов", — сообщили в правительстве Липецкой области.

Напомним, ранее глава региона анонсировал возможное введение режима ЧС. Артамонов опубликовал видео, снятое в Краснинском районе. Там в ночь на 4 мая температура воздуха опустилась до минус пяти градусов — и это в период интенсивного цветения. Объёмы ущерба из-за заморозков сейчас уточняются, однако, как подчеркнул губернатор, ситуация серьёзная.