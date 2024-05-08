Власти Липецкой области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков
В Липецкой области введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в сельском хозяйстве из-за заморозков. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства региона.
Последствия заморозков в Липецкой области. Видео © Telegram / igor_artamonov48
"Режим ЧС в сельском хозяйстве вводится в Липецкой области с 8 мая 2024 года. Соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Артамонов", — сообщили в правительстве Липецкой области.
Напомним, ранее глава региона анонсировал возможное введение режима ЧС. Артамонов опубликовал видео, снятое в Краснинском районе. Там в ночь на 4 мая температура воздуха опустилась до минус пяти градусов — и это в период интенсивного цветения. Объёмы ущерба из-за заморозков сейчас уточняются, однако, как подчеркнул губернатор, ситуация серьёзная.
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