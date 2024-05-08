Садовод назвала пять способов спасти рассаду от заморозков

Многие садоводы уже успели посадить на участках первую рассаду, однако майские заморозки внесли свои коррективы. Как спасти урожай от гибели в таких погодных условиях, объяснила в беседе с "Москвой 24" эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

Во время минусовой температуры над саженцами сначала нужно установить дуги высотой до 15 сантиметров, накрыв их одеялами, куртками и укрывным материалом. А томаты, перцы и баклажаны лучше укрывать двойным слоем лутрасила плотностью 60 граммов. Если же растения не в парнике, дуги следует также покрыть лутрасилом, а сверху — плёнкой, которой накрывают огурцы. Ещё можно установить табуретки в огороде или стулья, а сверху положить куртки и одеяла. Для цветов такой метод тоже подойдёт.

Поливать рассаду нужно холодной водой, чтобы создать туманную завесу. Она защитит растения от заморозков. Сад должен быть мокрым полностью.

"При морозе вода под настилом начинает превращаться в пар, который повышает температуру вокруг растений. Получается, что создаётся микроклимат, при котором жидкость забирает на себя холод. Также если вода замерзает на листьях или цветах, они оказываются словно в ледяном чехле: эта корочка тоже может их защитить", — заявила Воронова.

Ещё один способ не дать замёрзнуть растениям — принести на ночь в теплицу обогреватель. Но за ним всё время придётся следить, чтобы не было пожара. Нет обогревателя? Можно наполнить пятилитровые пластиковые ёмкости горячей водой, оставив их в теплице. Уличную же рассаду можно спасти только при температуре выше 10 градусов.

Также можно использовать иммуномодуляторы и специальные препараты. А вот популярные народные средства и дешёвые лекарства типа аспирина не помогут. Если саженец почернел до корня, спасти его не получится. Чтобы в целом избежать подобных проблем, пересаживать рассаду в грунт лучше не раньше 15 мая.