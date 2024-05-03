Россиянам напомнили, каких насекомых дачникам нужно бояться в мае

В мае на огороде разводится много тли, предупредил в беседе с "Москвой 24" научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. По его словам, это малоподвижные насекомые, которые питаются соками растений. Порой они почти полностью облепляют урожай.

"Осенью самки тли откладывают на растениях яйца. Как только становится достаточно тепло и начинают появляться зелёные листья, оттуда выходит новое поколение вредителей. К тому же самки тли могут рождать новых насекомых без оплодотворения. И делают это очень быстро. Поэтому может казаться, что только что растение было с совершенно чистыми стеблями, а через несколько дней всё уже облеплено тлёй", — заявил Марьинский.

Не менее опасны майские жуки. Весной они вылупляются из куколок и едят зелёные части растений. Развиваются они в земле. Не стоит забывать о белокрылках и долгоносиках-цветоедах, которые несут угрозу для яблонь и груш. Подпортить жизнь дачника могут и паутинные клещи, незаметные из-за маленького размера до тех пор, пока по их вине не начнут погибать растения.