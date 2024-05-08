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8 мая, 14:07

"Урожай погиб": Режим ЧС могут ввести в Липецкой области из-за побитых заморозками посевов

Липецкая область рассматривает введение режима ЧС в сельском хозяйстве

В Липецкой области могут ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за побитых заморозками посевов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Последствия заморозков в Липецкой области. Видео © Telegram / igor_artamonov48

У себя в телеграм-канале Артамонов опубликовал видео, снятое в Краснинском районе Липецкой области. Там в ночь на 4 мая температура воздуха опустилась до минус пяти градусов — и это в период интенсивного цветения. Объёмы ущерба из-за заморозков сейчас уточняются, однако, как подчеркнул губернатор, ситуация серьёзная.

"Урожай погиб <..>. Такое произошло во многих хозяйствах <...> Сейчас рассматриваем введение режима ЧС в сельском хозяйстве на уровне региона. Обратимся в федеральный центр. Но надо понимать, что в этом году урожай будет гораздо меньше предыдущего. Ситуацию держу на личном контроле", — добавил Артамонов.

Как ранее сообщал Life.ru, майские снегопады вновь накрыли ряд российских регионов. На этот раз на причуды погоды жалуются жители Ленинградской, Владимирской, Свердловской областей, а также Пермского края и Нижнего Новгорода.

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Кадр из видео Telegram / igor_artamonov48

Наталья Исакова
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