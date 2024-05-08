"Урожай погиб": Режим ЧС могут ввести в Липецкой области из-за побитых заморозками посевов

В Липецкой области могут ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за побитых заморозками посевов. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

Последствия заморозков в Липецкой области. Видео © Telegram / igor_artamonov48

У себя в телеграм-канале Артамонов опубликовал видео, снятое в Краснинском районе Липецкой области. Там в ночь на 4 мая температура воздуха опустилась до минус пяти градусов — и это в период интенсивного цветения. Объёмы ущерба из-за заморозков сейчас уточняются, однако, как подчеркнул губернатор, ситуация серьёзная.

"Урожай погиб <..>. Такое произошло во многих хозяйствах <...> Сейчас рассматриваем введение режима ЧС в сельском хозяйстве на уровне региона. Обратимся в федеральный центр. Но надо понимать, что в этом году урожай будет гораздо меньше предыдущего. Ситуацию держу на личном контроле", — добавил Артамонов.