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Регион
8 мая, 19:11

Режим ЧС в сельском хозяйстве ввели в Тамбовской области из-за заморозков

Губернатор Егоров: В Тамбовской области введён режим ЧС из-за заморозков

В Тамбовской области ввели режим чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве из-за обрушившихся на регион заморозков. Об этом в среду, 8 мая, заявил губернатор региона Максим Егоров.

"Принял решение ввести режим чрезвычайной ситуации из-за непростой обстановки, сложившейся в сельском хозяйстве Тамбовской области. В ночь на 3, 4, 5 и 8 мая на территории нашей области наблюдалось аномальное понижение температуры от -1 до -5 градусов по Цельсию. Это негативно сказалось на растениях и будущем урожае", — написал он в телеграм-канале.

По словам Егорова, режим ЧС позволит сельскохозяйственным предприятиям получить страховое возмещение из-за потери урожая. При этом местные власти смогут обратиться в федеральный кабмин с просьбой о выделении средств на компенсации. Глава региона подчеркнул, что к ликвидации ЧС привлечены все ресурсы, а специалисты уточняют масштабы потерь.

Власти Липецкой области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков
Власти Липецкой области ввели режим ЧС в сельском хозяйстве из-за заморозков

Напомним, майские снегопады накрыли ряд российских регионов. На причуды погоды пожаловались жители столичного региона, а также Ленинградской, Владимирской, Свердловской областей, Пермского края и других субъектов.

Обложка ©

Freepik / wirestock

Никита Осипов
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