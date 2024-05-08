Календарь садовода на май–2024: Благоприятные дни для посадок на даче Огородный и дачный сезон в 2024 году у россиян начался с аномально холодной погоды и даже заморозков. Погода внесла изменения и в календарь посадок. Когда же в мае высаживать картофель, клубнику, огурцы и помидоры? Какие сорта выбрать? Рассказывает Life.ru. 8 мая, 15:30 Лунный посевной календарь на май подскажет благоприятные дни для посадки овощей и зелени. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Благоприятные дни для работы в саду и огороде по лунному календарю

Лунный календарь издавна используется садоводами и огородниками для оптимизации работ на участке. Считается, что фазы Луны могут влиять на рост и развитие растений. Вот некоторые общие рекомендации, которые могут помочь при планировании работ в саду и на огороде в соответствии с лунным календарем:

Посадка семян и рассады: Рекомендуется сажать семена и рассаду на нарастающей Луне, особенно во время фаз увеличения Луны. Это считается благоприятным периодом для хорошего прорастания и развития растений.

Рекомендуется сажать семена и рассаду на нарастающей Луне, особенно во время фаз увеличения Луны. Это считается благоприятным периодом для хорошего прорастания и развития растений. Обработка почвы: Для обработки почвы, пересадки растений и других агротехнических мероприятий лучше выбирать периоды, когда Луна находится в знаках Земли (Тельце, Деве, Козероге), так как это время благоприятно для укоренения и роста.

Для обработки почвы, пересадки растений и других агротехнических мероприятий лучше выбирать периоды, когда Луна находится в знаках Земли (Тельце, Деве, Козероге), так как это время благоприятно для укоренения и роста. Полив: Поливать растения лучше во время убывающей Луны, так как в это время соки растений движутся вниз, что способствует лучшему усвоению влаги.

Поливать растения лучше во время убывающей Луны, так как в это время соки растений движутся вниз, что способствует лучшему усвоению влаги. Прищипывание и обрезка: Рекомендуется проводить прищипывание и обрезку растений во время убывающей Луны, так как это способствует более медленному росту побегов и листьев.

Рекомендуется проводить прищипывание и обрезку растений во время убывающей Луны, так как это способствует более медленному росту побегов и листьев. Уборка урожая: Считается, что уборку урожая лучше проводить во время убывающей Луны, так как плоды будут храниться дольше.

Лунный календарь подскажет, когда сажать рассаду в 2024 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Хотя эти рекомендации основаны на традиционных представлениях, многие садоводы отмечают, что следование лунному календарю может принести пользу и помочь улучшить урожайность и здоровье растений.

Календарь садовода и огородника на май 2024-го

Если руководствоваться лунным календарём, то посадки овощей, зелени и клубники в огороде лучше распределить следующим образом:

1-5 мая, 10 и 11 мая, 22 и 25 мая — сажаем лук, чеснок и картофель

7 мая, 14-го, 26-го и 27-го — высаживаем огурцы и помидоры

6, 8, 12 и 16 мая — сажаем капусту

14 и 22 мая — идеальные дни для посадки клубники

1, 2, 5 мая, а также 24–30 — по плану морковь и свёкла

15, 26 и 27 мая — подходящие дни для посадки зелени

Календарь садовода и огородника на май. Инфографика © Life.ru

Нежелательными днями для занятия садоводством является период с 9 мая по 23 мая, поскольку Луна находится в растущей фазе. Новолуние состоится 8 мая, а полнолуние — 23 мая. В эти даты лучше воздержаться от работ на огороде. Но если лунный календарь на май не рекомендует сеять семена в тот или иной день, это не означает, что у садовода и огородника выходной. На приусадебном участке и даче всегда есть чем заняться: это и мелкий ремонт, и уход за садовым инвентарём, и поддержание общего порядка. В дни, не подходящие для посадок, можно ухаживать за газоном, заняться подкормкой, удобрениями. Особенно в мае — начале горячего сезона.

Прогноз погоды на май

Первая декада мая в Центральной России с точки зрения садово-огородных работ не удалась, потому что погода была довольно холодной, отмечались заморозки. Температура воздуха в отдельные дни была ниже климатической нормы градусов на десять и в принципе характер погоды отставал как минимум на месяц. Как ситуация будет развиваться дальше, в беседе с Life.ru рассказала главный специалист столичного метеобюро и заядлая дачница Татьяна Позднякова.

"Постепенно погода у нас будет налаживаться. Мы ожидаем, что повышение температуры, во всяком случае до нормы, у нас произойдёт в середине мая. И будем надеяться, что оно будет, скажем так, устойчивым и последняя декада мая порадует нас теплом. Из своего опыта я знаю, что всегда мы все стараемся быстрее-быстрее всё посеять, всё посадить и успокоиться — и всё это сделать в майские праздники. Но вот по опыту я знаю, что не всегда это случается и не всегда это приносит хорошие результаты. Потому что даже если мы что-то посеяли в холодную землю, после холодного периода верхний слой почвы у нас охладился, поэтому семена будут сидеть дольше обычного. И если вы ничего ещё не успели сделать на даче, не надо, как говорится, отчаиваться — всё ещё впереди". Татьяна Позднякова.

Какие овощи сажать в мае

Помидоры

Помидоры можно высаживать в мае в открытый грунт, если по прогнозу уже не будет заморозков. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В мае можно сажать помидоры, но важно учитывать климатические условия вашего региона. Помидоры — теплолюбивые растения, поэтому для успешного роста им необходимо тепло и достаточное количество солнечного света.

Если в вашем регионе в мае уже установилась стабильная тёплая погода без риска заморозков, то можно безопасно сажать помидоры. Важно также учесть, что помидоры требуют плодородной почвы, хорошего дренажа и регулярного полива.

Что касается сортов помидоров, подходящих для посадки в мае, вот несколько популярных сортов, которые обычно хорошо произрастают:

Среднеранние сорта: Сливка (Сливовидные) — отличается высокой урожайностью и отличным вкусом.

— отличается высокой урожайностью и отличным вкусом. Белый гигант — крупные плоды с мясистой структурой.

— крупные плоды с мясистой структурой. Кумато — чёрные помидоры с насыщенным вкусом. Ранние сорта: Геркулес — ранний сорт с крупными плодами.

— ранний сорт с крупными плодами. Малиновый барон — красивые плоды с ярким цветом и отличным вкусом.

— красивые плоды с ярким цветом и отличным вкусом. Черри — маленькие плоды, отлично подходят для закусок.

При выборе сорта помидоров также стоит учитывать ваши предпочтения по вкусу, размеру плодов и другим характеристикам. Уточните также информацию о конкретных сортах в вашем регионе у местных специалистов или опытных садоводов, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант для вашего участка.

Садовый гид Лариса Зарубина рассказывает о смесях для обработки, об обрезках, о времени посева и температуре грунта, о плодовых, кустарниках, овощах, цветах и газоне. Видео © YouTube / Садовый Гид / ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ В САДУ И ОГОРОДЕ В МАЕ

Огурцы

В мае можно сажать огурцы, но опять же это зависит от климатических условий вашего региона. Огурцы также являются теплолюбивыми растениями, поэтому для успешного роста им необходимо тепло и достаточное количество солнечного света.

Если в вашем регионе уже установилась стабильная тёплая погода без риска заморозков, то в мае можно безопасно сажать огурцы. Огурцы также требуют плодородной почвы, хорошего дренажа и регулярного полива. Некоторые популярные сорта огурцов, которые подходят для посадки в мае, включают:

Ранние сорта: Маринадный Ф1 — ранний гибрид с хорошей урожайностью.

— ранний гибрид с хорошей урожайностью. Белогор Ф1 — ранний сорт с хрустящими плодами.

— ранний сорт с хрустящими плодами. Либелле Ф1 (корнишон) — ранний гибрид с высокой устойчивостью к болезням. Среднеранние сорта: Зозуля — скороспелый и неприхотливый гибрид.

— скороспелый и неприхотливый гибрид. Муравей — сорт для открытого грунта с высокой урожайностью. При выборе сорта огурцов учитывайте такие факторы, как ваше предпочтение по вкусу (огурцы для свежего потребления или консервирования), размер и форма плодов, а также устойчивость к болезням. Также уточните информацию о конкретных сортах, рекомендованных для вашего региона, у местных специалистов или опытных огородников.

Капуста

В мае можно спокойно сажать капусту, так как это растение хорошо переносит прохладные погодные условия. Капуста относится к холодостойким культурам и может быть успешно выращена весной. Некоторые популярные сорта капусты, которые подходят для посадки в мае:

Белокочанная капуста: Московская — среднеранний сорт, устойчивый к болезням.

— среднеранний сорт, устойчивый к болезням. Амагер — ранний сорт с высокой урожайностью.

— ранний сорт с высокой урожайностью. Доминанта — позднеспелый сорт с отличными вкусовыми качествами. Пекинская капуста: Тай Сой — ранний сорт с сочными листьями.

— ранний сорт с сочными листьями. Мирако — сорт с хрустящими листьями для свежего потребления.

— сорт с хрустящими листьями для свежего потребления. Билко F1 — сорт для длительного хранения. Брокколи: Юнга Ф1 — ранний гибрид с компактными соцветиями.

— ранний гибрид с компактными соцветиями. Лакки — среднеранний гибрид с высокой урожайностью.

При посадке капусты в мае убедитесь, что почва достаточно увлажнена и хорошо прогрета. Капуста предпочитает плодородные почвы, обогащённые органическими удобрениями. Расстояние между растениями и глубина посадки также имеют значение для успешного развития растений.

Не забывайте учитывать особенности вашего региона и климата при выборе сортов капусты для посадки в мае. Если у вас есть возможность, консультируйтесь с местными специалистами или опытными огородниками для получения рекомендаций по выращиванию капусты в вашем регионе.

Картофель

На майских праздниках дачникам предстоит завершить самое главное и ответственное дело — посадить картошку. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Май — подходящий месяц для посадки картошки. Картофель относится к тем культурам, которые хорошо растут при тёплых погодных условиях, но важно выбрать подходящие сорта для посадки в мае, учитывая климат вашего региона и желаемые характеристики урожая.

Сорта средней раннести: Ред Скарлет — ранний сорт с высокой урожайностью и отличным вкусом.

— ранний сорт с высокой урожайностью и отличным вкусом. Адриана — среднеранний сорт с крупными клубнями.

— среднеранний сорт с крупными клубнями. Лорд — сорт среднеранний, устойчивый к болезням. Поздние сорта: Нара — поздний сорт, отлично хранится.

— поздний сорт, отлично хранится. Беллароза — поздний сорт с высокой стабильностью урожая.

— поздний сорт с высокой стабильностью урожая. Скарб — поздний сорт с хорошими вкусовыми качествами.

— поздний сорт с хорошими вкусовыми качествами. Сынок — высокоурожайный и устойчивый к засухе.

— высокоурожайный и устойчивый к засухе. Рубин — столовый, пригоден для изготовления картофеля фри, чипсов, для производства пюре.

— столовый, пригоден для изготовления картофеля фри, чипсов, для производства пюре. Мелодия — высокоурожайный сорт со сладкими плодами.

Не все сорта картофеля подойдут для высадки в мае. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Морковь

Морковь — это холодостойкая культура, которая хорошо растёт в прохладных условиях весны и осени. При посадке моркови в мае важно выбрать подходящие сорта, которые успеют дорасти к началу лета и обеспечат хороший урожай. Некоторые популярные сорта моркови, которые можно посадить в мае:

Сорта среднеспелые: Нантская — один из самых популярных сортов с хорошим вкусом и урожайностью.

— один из самых популярных сортов с хорошим вкусом и урожайностью. Кармен — сорт с хорошей устойчивостью к болезням. Поздние сорта: Рубина — поздний сорт с красивым цветом и хранением.

— поздний сорт с красивым цветом и хранением. Бермуда — поздний сорт с хорошей длиной корнеплодов. При посадке моркови в мае убедитесь, что почва достаточно прогрета и не содержит камней или комков, чтобы корнеплоды могли развиваться равномерно. Выберите участок с хорошим освещением, так как морковь любит свет. Посадите семена на глубину около 1–2 см и обеспечьте регулярный полив.

Помните, что морковь довольно медленно прорастает, поэтому будьте терпеливы и следите за уровнем влажности почвы. Если у вас возникают вопросы или нужны дополнительные рекомендации по выращиванию моркови, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалистам или опытным огородникам.

Клубника

Самые активные садоводы и огородники знают, что весной нужно прополоть грядки с клубникой. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Клубника — это популярная ягодная культура, которая обычно сажается весной или ранним летом. Посадка клубники в мае даст растениям достаточно времени для укоренения и развития перед началом плодоношения. Некоторые хорошие сорта клубники, которые подходят для посадки в мае:

Сорта ремонтантные (переносные): Соната — один из самых популярных сортов среди ремонтантных клубник, обладает отличным вкусом и урожайностью.

— один из самых популярных сортов среди ремонтантных клубник, обладает отличным вкусом и урожайностью. Альбион — сорт с крупными ягодами и высокой устойчивостью к болезням.

— сорт с крупными ягодами и высокой устойчивостью к болезням. Мармелада — ранний сорт с крупными сладкими ягодами. Сорта неремонтантные: Земляника Регина — сорт среднего срока созревания, обладает ароматными ягодами.

— сорт среднего срока созревания, обладает ароматными ягодами. Земляника Золотистая — поздний сорт с крупными ягодами и высокой урожайностью.

— поздний сорт с крупными ягодами и высокой урожайностью. Земляника Сибирская — морозостойкий сорт с хорошей устойчивостью к болезням.

При посадке клубники в мае выберите сорта, которые подходят для вашего климата и почвенных условий. Убедитесь, что почва хорошо дренируется, так как клубника не любит застоя воды. Разместите растения на солнечном участке и обеспечьте им достаточное количество влаги.

Посадите клубнику на глубину, чтобы корни были хорошо покрыты почвой, и следите за регулярным поливом в периоды засухи. Если у вас есть другие вопросы о выращивании клубники или нужны дополнительные рекомендации, не стесняйтесь обратиться за помощью к специалистам или опытным садоводам.

Зелень

Май отлично подходит для посадки зелени. Зелень — это важная часть садового участка или огорода, так как она добавляет свежий вкус и питательность в блюда. Вот несколько видов зелени, которые хорошо подходят для посадки в мае:

Петрушка: Курчавая петрушка — обладает ароматом и вкусом, хорошо растёт как на солнце, так и в полутени.

— обладает ароматом и вкусом, хорошо растёт как на солнце, так и в полутени. Листовая петрушка — более крупные листья, отлично подходит для приготовления различных блюд. Укроп: Обыкновенный укроп — популярный вид зелени с ярким ароматом и вкусом, который используется в различных кулинарных рецептах. Базилик: Лимонный базилик — обладает цитрусовым ароматом, который прекрасно дополняет салаты и другие блюда.

— обладает цитрусовым ароматом, который прекрасно дополняет салаты и другие блюда. Сладкий базилик — классический вид базилика с насыщенным ароматом, идеально подходит для приготовления песто и других итальянских блюд. Мята: Перечная мята — имеет освежающий вкус и аромат, отлично подходит для чая, коктейлей и десертов. Салатные листья: Латук — хрустящий вид с нежными листьями, отлично подходит для свежих салатов.

— хрустящий вид с нежными листьями, отлично подходит для свежих салатов. Руккола — имеет немного острый вкус и аромат, добавляет интересные нотки в салаты.

При посадке зелени в мае убедитесь, что выбранное место имеет достаточное количество солнечного света и хорошую дренажную систему. Регулярно поливайте растения и удобряйте их по необходимости. Следите за состоянием почвы и растений, чтобы обеспечить им оптимальные условия для роста.

Какие работы проводить в огороде в мае

Огурцы быстро растут, поэтому их можно сажать весь май, главное — чтобы миновала угроза холодов. Фото © ТАСС / Олег Дьяченко

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с Life.ru отметила, что раньше наши предки спешили сделать основные посадки за неделю до Троицына дня, но в этом году праздник Святой Троицы очень поздний: в 2024 году христиане восточного обряда отметят Троицу 23 июня, а христиане западного обряда — 19 мая.

Если у садоводов и огородников есть возможность, конечно, лучше укрыть кусты, особенно смородину, крыжовник и малину, которая ещё не зацвела. Это позволит уберечь их от низкой температуры. У кого-то уже зацвела ранняя клубника, её тоже лучше укрыть. Цветы холодов не особенно боятся, но если вы не поспешили высадить такие теплолюбивые культуры, как георгины, цинии и даже бархатцы, то при отрицательной температуре они, конечно, погибнут и придётся где-то подсаживать или заменять их другими красивыми растениями для сада и огорода. главный специалист столичного метеобюро и заядлая дачница Татьяна Позднякова.

В мае в саду и на огороде есть и много других работ, которые нужно выполнить для поддержания здоровья растений и обеспечения хорошего урожая.

Посадка растений: Посадка овощей, цветов и трав в открытый грунт, пересадка саженцев плодовых деревьев и кустарников. Уход за почвой: Прополка грядок от сорняков, мульчирование почвы для удержания влаги и подавления сорняков, подкормка растений органическими или минеральными удобрениями. Полив: Регулярный полив растений, особенно в периоды засухи, полив в ранние утренние или поздние вечерние часы для уменьшения испарения влаги. Борьба с вредителями и болезнями: Мониторинг растений на предмет насекомых и болезней, применение мер предупреждения и борьбы, таких как органические инсектициды или фунгициды. Обрезка: Обрезка плодовых деревьев, кустарников и цветочных растений для формирования кроны и стимулирования роста, удаление больных, поврежденных или мёртвых веток. Уборка урожая: Сбор спелых плодов, овощей и зелени, подготовка урожая к хранению. Защита от ночных заморозков: Защита нежных растений от возможных ночных заморозков путём накрытия или переноса в защищённое место.

Это лишь несколько примеров работ, которые можно провести в саду и на огороде в мае. Важно следить за состоянием растений, обеспечивать им оптимальные условия для роста и своевременно реагировать на любые проблемы или изменения.

Авторы Любовь Свободная