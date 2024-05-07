Лунный календарь на май 2024: Все благоприятные и опасные дни месяца Влияние Луны на жизнь человека сложно переоценить, ведь это самое близкое к Земле небесное тело. Лунный календарь на май 2024 года подскажет, когда в этом месяце новолуние и полнолуние, поможет спланировать важные дела и поездки. Подробности читайте на Life.ru. 7 мая, 17:00 Календарь лунных дней поможет вам при планировании любых дел на май 2024 года. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Какими бывают фазы Луны?

Каждый человек ещё со школьной скамьи знает, что такое фазы Луны и что они зависят от положения небесного тела относительно Солнца и Земли. В основе процесса — изменение уровня освещённости поверхности Луны, которое влияет на её видимость на небосводе.

Как известно, астрономы и астрофизики выделяют следующие лунные фазы:

Новолуние: Это когда Луна не видна, поскольку её сторона, обращённая к Земле, не освещена Солнцем.

Это когда Луна не видна, поскольку её сторона, обращённая к Земле, не освещена Солнцем. Молодая Луна: Спутник Земли виднеется тонкой полоской на западе сразу после заката Солнца.

Спутник Земли виднеется тонкой полоской на западе сразу после заката Солнца. Первая четверть: Луну видно в полдень и до полуночи, её правая половина освещена.

Луну видно в полдень и до полуночи, её правая половина освещена. Полнолуние : Это когда Луна видна всю ночь, а её поверхность полностью освещена Солнцем.

: Это когда Луна видна всю ночь, а её поверхность полностью освещена Солнцем. Убывающая Луна: Видна в полночь и до полудня, её левая половина освещена.

Видна в полночь и до полудня, её левая половина освещена. Последняя четверть: Луна видна в полночь и до рассвета, её левая половина освещена.

Луна видна в полночь и до рассвета, её левая половина освещена. Старая Луна: Видна тонкой полоской на востоке сразу перед рассветом.

Лекция астронома Ивана Панченко о том, какие бывают фазы Луны. Видео © YouTube / Дети и Наука

Лунный календарь в мае 2024 года

В мае 2024 года фазы Луны распределятся следующим образом:

Лунный календарь на май 2024 года. Инфографика © Life.ru

Убывающая Луна: 30 апреля – 8 мая

30 апреля – 8 мая Новолуние: 8 мая

8 мая Растущая Луна: 9–23 мая

9–23 мая Полнолуние: 23 мая

23 мая Убывающая Луна 24 мая – 2 июня

Новолуние 8 мая 2024 года

Как известно, новолуние — это фаза Луны, когда Луна находится между Землёй и Солнцем и её свет не виден с Земли. В мае 2024 года новолуние выпадает на среду, 8-го числа.

Относительно дел, которые благоприятны и неблагоприятны для новолуния, в астрологии и эзотерике считается, что новолуние является временем начала нового цикла, перезагрузки и возможности для новых начинаний. Вот несколько общих рекомендаций:

Благоприятные дела во время новолуния:

Планирование: Новолуние благоприятное время для планирования новых проектов, целей и начинаний. Начало нового: Это время для начала чего-то нового в жизни, будь то новое хобби, работа или отношения. Очищение: Новолуние считается хорошим временем для очищения тела и разума от негативной энергии. Медитация и визуализация: Практики медитации и визуализации могут быть особенно благоприятны во время новолуния.

Новолуние — благоприятное время для планирования новых проектов. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Неблагоприятные дела во время новолуния:

Завершение: Новолуние не самое благоприятное время для завершения проектов или отношений. Принятие важных решений: Избегайте принятия серьёзных решений во время новолуния, так как это может быть временем путаницы и недостатка ясности. Крупные покупки: Избегайте крупных покупок или финансовых решений во время новолуния.

Полнолуние 23 мая 2024 года

Полнолуние — это фаза Луны, когда она находится противостоящей Солнцу и её свет полностью освещает поверхность Земли. В этом месяце полнолуние выпадает на четверг, 23 мая.

Благоприятные дела во время полнолуния:

Завершение проектов: Полнолуние считается благоприятным временем для завершения начатых дел и проектов. Просветление: Это время, когда энергия Луны достигает пика, что может способствовать просветлению и интуитивным ощущениям. Освобождение от негатива: Полнолуние часто ассоциируется с освобождением от негативной энергии, старых убеждений и эмоций. Целительство: Полнолуние считается благоприятным временем для целительских практик и работы с энергетическими блоками.

Полнолуние — идеальное время для медитации и работы с внутренней энергией. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Неблагоприятные дела во время полнолуния:

Конфликты: Избегайте начинать конфликты или споры во время полнолуния, так как эмоции могут быть наивысшими. Спешка: Избегайте принятия спонтанных решений без должного обдумывания, так как эмоции могут преобладать над разумом. Избыток: Будьте осторожны с избытком энергии и чрезмерной активностью, чтобы не перегрузить себя.

Эти рекомендации основаны на астрологических верованиях, и каждый может трактовать их по-разному. Важно помнить, что каждый человек уникален и что для одного человека может быть благоприятным, для другого может быть не таким.

Благоприятные дни для стрижки в мае 2024 года

Ещё в стародавние времена наши предки верили, что влияние Луны оказывает воздействие на различные аспекты жизни, включая рост волос и ногтей. Согласно народным поверьям, если стричь волосы во время растущей Луны, то они будут расти быстрее и станут крепче. В некоторых культурах до сих пор сохраняется убеждение, что растущая Луна символизирует новое начало и возрождение, поэтому стрижка в этот период считается благоприятной для начала чего-то нового или изменения своей жизни. Напротив, обрезать волосы на убывающую Луну, по мнению древних людей, могло привести к укорочению жизни. Лунные затмения также считались неподходящим временем для стрижки из-за предполагаемой уязвимости человека в этот период, что могло привести к потере здоровья вместе с волосами.

Следуйте рекомендациям лунного календаря, чтобы добиться великолепных результатов в уходе за вашей причёской. Не упустите возможность использовать силу лунных фаз в мае 2024 года.

Лунный календарь стрижек на май 2024 года. Видео © YouTube / Astrology Notes

Новолуние (8 мая): Идеальное время для обновления образа и стрижки волос.

Полнолуние (23 мая): Лучший период для интенсивного ухода за волосами и масок.

Лунный календарь стрижек на май 2024 года подскажет, какие дни будут наиболее подходящими для экспериментов с вашей прической и когда стоит уделить внимание уходу за волосами. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Все благоприятные дни мая 2024 года по лунному календарю

9-е, 10-е, 11-е, 12-е, 15-е, 16-е, 18-е и 20-е число будут благоприятными для начала новых дел и проектов.

2-е, 7-е, 12-е, 17-е, 22-е, 27-е и 29-е считаются подходящими для проведения важных переговоров и заключения сделок.

21-е, 22-е, 24-е, 30-е и 31-е число — будут благоприятными для поездок и путешествий.

4-е, 5-е, 9-е, 15-е, 28-е — эти дни считаются удачными для хирургических операций и медицинских процедур.

4-е, 5-е, 9-е, 15-е, 28-е — эти дни считаются 7-е, 10-е, 18-е, 22-е и 29-е дни месяца — эти дни считаются благоприятными для начала новых отношений и романтических свиданий.

Неблагоприятные и опасные дни мая 2024 года по лунному календарю

1-е, 2-е, 3-е, 4-е, 13-е,14-е, 21-е, 22-е и 26-е число считаются неблагоприятными для начала новых дел и проектов.

3-й, 10-й, 13-й, 21-й, 24-й и 30-й дни месяца не сулят успеха в проведении важных переговоров и заключении сделок.

6-го, 12-го, 23-го, 27-го и 28-го числа лучше не отправляться в дорогу.

Авторы Любовь Свободная