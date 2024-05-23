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23 мая, 14:16

Диетолог раскрыла, сколько клубники можно есть каждый день без вреда для здоровья

Диетолог Лазуренко: В день можно есть не более 200 граммов клубники

В день можно съедать не более 200 граммов клубники. Обложка © Freepik / bearfotos

В день можно съедать не более 200 граммов клубники. Обложка © Freepik / bearfotos

В ежедневный рацион человека рекомендовано добавлять 100–200 граммов клубники. Такое количество не принесёт вреда организму, а даже наоборот, заявила диетолог Наталья Лазуренко, однако отметила, что для её употребления есть и противопоказания.

"Любые воспалительные процессы и изменения со стороны ЖКТ являются противопоказаниями к использованию клубники. В состоянии ремиссии можно позволить. Также не нужно есть клубнику, если имеется аллергическая реакция", — подчеркнула диетолог в разговоре с NEWS.ru.
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Ранее Life.ru уже рассказывал о том, почему клубнику стоит есть с осторожностью. Прежде всего это касается людей с больными почками, ведь в ягоде содержится много оксалатов — солей и эфиров щавелевой кислоты. Также, несмотря на то что гликемический индекс у клубники невысокий, страдающим сахарным диабетом всё же следует контролировать количество съеденных ягод.

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Евгения Мосс
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