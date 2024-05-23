Диетолог раскрыла, сколько клубники можно есть каждый день без вреда для здоровья

В ежедневный рацион человека рекомендовано добавлять 100–200 граммов клубники. Такое количество не принесёт вреда организму, а даже наоборот, заявила диетолог Наталья Лазуренко, однако отметила, что для её употребления есть и противопоказания.

Ранее Life.ru уже рассказывал о том, почему клубнику стоит есть с осторожностью. Прежде всего это касается людей с больными почками, ведь в ягоде содержится много оксалатов — солей и эфиров щавелевой кислоты. Также, несмотря на то что гликемический индекс у клубники невысокий, страдающим сахарным диабетом всё же следует контролировать количество съеденных ягод.