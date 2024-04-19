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19 апреля, 00:37

Клубнику назвали ежедневным источником улучшения памяти и здоровья мозга

Nutrients: 8 ягод клубники в день защитят от когнитивных нарушений и депрессии

Включение в ежедневный рацион восьми ягод клубники способствует улучшению памяти, защищает от слабоумия и снижает тяжесть депрессии. Результаты исследования учёных из Академического центра здоровья Университета Цинциннати (США) опубликованы в журнале Nutrients.

В 12-недельном эксперименте участвовало 30 добровольцев от 50 до 65 лет, имеющих лишний вес и небольшие когнитивные нарушения. Их разделили на две группы, первой из которых в меню ежедневно добавляли порошок из восьми измельчённых сублимированных ягод клубники, а второй — порошок-плацебо с похожим вкусом и запахом.

Тесты по окончании эксперимента показали улучшение памяти и других мыслительных навыков у испытуемых из первой группы. Кроме того, они демонстрировали уменьшение симптомов депрессии.

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Учёные сделали вывод, что антиоксиданты антоцианы, содержащиеся в клубнике в большом количестве, борются с окислительными и воспалительными процессами в организме, тем самым профилактируя деменцию и психические расстройства.

А ранее россиянам рассказали о золотом правиле при выборе клубники. По словам эксперта, самой вкусной всегда будет та ягода, которая выращена максимально близко к месту потребления, поэтому москвичам лучше есть ягоды из Подмосковья.

Обложка ©

Freepik / Senivpetro

Лариса Сафронова
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