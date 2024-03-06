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6 марта, 19:23

Биолог раскрыл, какие семена нужно высадить уже сейчас, чтобы получить урожай к лету

Биолог Воробьёв: Сейчас самое время высеивать альпийскую лесную землянику

С приходом весны агрономы и огородники начинают высаживать рассаду. В первую очередь высеиваются долгорастущие культуры: перец и сельдерей корневой. Второй имеет продолжительный период вегетации, поэтому высеивать рассаду нужно в начале марта. К той же категории относится и репчатый лук, рассказал биолог и агроном Михаил Воробьёв.

"В средней полосе он [лук] выращивается как двухлетняя культура, то есть первый год из семян получается лук-севок. Небольшие луковички, размером не больше грецкого ореха, выкапываются, зимой хранятся в помещении, весной высаживаются, и, соответственно, уже осенью следующего года получается готовый товар — лук репчатый", — приводит его слова РИА "ФедералПресс".

Воробьёв отметил, что некоторые садоводы выращивают лук через рассаду, чтобы уменьшить период созревания урожая. Таким образом, если посеять семя лука в начале марта, он прорастёт, а уже в мае, когда тёплая погода стабилизируется, лук можно будет пересадить в землю.

Также, по словам биолога, подошло время высевания альпийской лесной земляники. Она обладает ремонтантностью, не формирует усов, как клубника, поэтому её размножают только семенами. Сеять эту разновидность земляники можно в любое время, даже летом. Но если вас интересует сбор урожая уже в тёплое время года, то высевать её следует уже сейчас.

Её нужно выращивать как рассаду, а затем посадить на постоянное место, пояснил эксперт. Так к концу лета вы получите первый урожай альпийской ремонтантной земляники, а к следующему году она вступит в полное плодоношение.

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Ранее россиянам рассказывали, как нужно сеять семена для рассады. Так, в первую очередь стоит сажать семена острого перца, а затем приступать к семенам сладких перцев и баклажанов. А после этого можно заняться томатами, поскольку их плоды растут быстрее.

Обложка ©

Unsplash / Jeeray TANG

Владимир Озеров
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