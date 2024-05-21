Диетолог рассказала, почему клубнику стоит есть с осторожностью

Пигменты антоцианы, содержащиеся в клубнике и придающие ягодам красный цвет, помогают снизить воспаление, улучшить работу сердечно-сосудистой системы и защитить клетки от воздействия свободных радикалов. Однако эту ягоду можно есть далеко не всем, рассказала диетолог Александра Разаренова.

"Клубника богата витамином C, который является мощным антиоксидантом, укрепляет иммунную систему, помогает организму бороться с инфекциями и улучшает усвоение железа. В её составе есть витамины К, Е и В6, а также магний, калий, марганец и фолиевая кислота", — пояснила специалист в эфире радио Sputnik.

По её словам, противопоказанием к употреблению клубники является наличие аллергии и болезней ЖКТ. Людям с больными почками следует есть ягоду с осторожностью: в ней содержится много оксалатов — солей и эфиров щавелевой кислоты. Гликемический индекс у клубники невысокий, но страдающим сахарным диабетом всё же следует контролировать количество съеденных ягод. Впрочем, то же самое можно сказать и о здоровых людях: нужно учитывать индивидуальные особенности организма.

"Обычно рекомендуется съедать порцию клубники в размере одной чашки (около 150 граммов) в день — как часть разнообразного рациона. Если вы предпочитаете приготовленную клубнику, например в коктейлях, салатах или десертах, то важно контролировать добавленный сахар и калории", — резюмировала диетолог.