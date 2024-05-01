Укрепляют иммунитет и помогают ЖКТ: Названы три самые полезные летние ягоды
Врач Терентьева: Черника, голубика и клюква являются самыми полезными ягодами
Одной из самых полезных летних ягод является черника: она содержит витамины и оксиданты, а также оказывает успокаивающее воздействие на ЖКТ. Об этом NEWS.ru рассказала руководитель отдела медицинского центра Екатерина Терентьева.
Также очень полезны голубика и клюква. Первая ягода благотворна для пищеварения и обладает противовоспалительным и антибактериальным действием. Что касается клюквы — она богата витамином С, укрепляет иммунитет, борется с инфекциями и ускоряет процесс заживления. Однако надо помнить, что эта ягода обладает мочегонным эффектом.
А ранее россиянам рассказали, как правильно выбирать ранние ягоды, чтобы избежать отравления и аллергии. Так, по словам специалиста, раннюю чернику везут из Чили и Уругвая. Эта ягода может быть вкусной, но её опрыскивают спецсоставами для продолжительного хранения. Поэтому лучше дождаться отечественной черники, сбор которой начинается во второй половине июля.