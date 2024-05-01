Укрепляют иммунитет и помогают ЖКТ: Названы три самые полезные летние ягоды

Одной из самых полезных летних ягод является черника: она содержит витамины и оксиданты, а также оказывает успокаивающее воздействие на ЖКТ. Об этом NEWS.ru рассказала руководитель отдела медицинского центра Екатерина Терентьева.

Также очень полезны голубика и клюква. Первая ягода благотворна для пищеварения и обладает противовоспалительным и антибактериальным действием. Что касается клюквы — она богата витамином С, укрепляет иммунитет, борется с инфекциями и ускоряет процесс заживления. Однако надо помнить, что эта ягода обладает мочегонным эффектом.