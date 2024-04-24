Россиянам раскрыли способ выбора ранних ягод, чтобы избежать отравления и аллергии

Раннюю ягоду, привозимую из южных стран, покупать небезопасно из-за используемых химикатов. Об этом "Вечерней Москве" рассказала опытный садовод Юлия Тихомирова.

"Зря вы думаете, что если Турция более южная страна, то там сейчас всё созревает на плантациях естественным образом и химикатов в помине нет. В апреле поставляют сорта, которые выращивают исключительно на экспорт, поэтому без добавок не обходится никак", — объяснила специалист, добавив, что чаще всего ранняя турецкая клубника кислая или безвкусная, натуральные сорта появятся в мае.

Раннюю чернику, по её словам, везут из Чили и Уругвая. Эта ягода может быть вкусной, но её опрыскивают спецсоставами для продолжительного хранения. Поэтому лучше дождаться отечественной черники, сбор которой начинается во второй половине июля. Да и цена у нашей ягоды ниже.

Российские малина и земляника в продаже появятся в июне. Если же невтерпёж и хочется попробовать ягодку уже сейчас, во избежание отравления нужно покупать её только в проверенных супермаркетах и крупных торговых сетях, а не у торговцев на улице.

"Ягоды должны быть ровными, без прогнивших листьев. Как только принесли домой — обязательно промойте. Лучше даже делать это со специальной жидкостью для мытья фруктов", — посоветовала Тихомирова.

Она также дала совет дачникам: чтобы добиться хорошего урожая чёрной смородины, обрубите её сейчас под корень, а чтобы малина была сладкой, поливайте её удобрением из дрожжей и сахара.