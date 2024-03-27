Россиянам назвали продукты, которые дадут норму антиоксидантов

Употребление продуктов с антиоксидантами снижает риск развития различных заболеваний и улучшает общее состояние здоровья. Эти вещества борются со свободными радикалами — нестабильными молекулами, которые могут повредить клетки и вызвать различные заболевания. Однако важно помнить, что антиоксиданты не являются средством от всех болезней и не должны использоваться в качестве замены традиционного лечения. Об этом предупредила диетолог Наталья Круглова.

"Они широко распространены в продуктах растительного происхождения, таких как овощи, фрукты, листовые овощи, ягоды, орехи и бобовые. Если рацион человека сбалансирован и включает эти продукты, то дефицита антиоксидантов не возникнет. Однако если человек исключает данные продукты из своего рациона, то может возникнуть риск развития некоторых заболеваний, таких как заболевания сердечно-сосудистой системы и некоторые виды онкологических заболеваний", — рассказала в беседе с RuNews24 диетолог.

По её словам, важно, как именно антиоксиданты попадают в организм: с помощью биологически активных добавок или натуральных продуктов. Первый вариант не всегда эффективен с точки зрения профилактики болезней и даже может способствовать развитию ряда заболеваний. По этой причине медик призывает получать антиоксиданты с продуктами, а именно листовыми и тёмно-зелёными овощами, орехами, ягодами тёмного цвета, бобовыми. Также кофе и зелёный чай содержат антиоксиданты — полифенолы.

"Красное вино также может быть включено в рацион, но только если оно употребляется в умеренных количествах и не заменяет другие источники антиоксидантов", — резюмировала эксперт.