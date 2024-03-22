Есть и молодеть: Диетолог назвала замедляющие старение продукты

В погоне за молодостью многие обращаются к косметологам, едва увидев первые морщинки на лице. Однако не всегда стоит прибегать к таким крайним методам, ведь есть ряд продуктов, которые улучшают качество и структуру кожи лица. О них рассказала диетолог Ольга Редина.

По словам специалиста, омега-3 жирные кислоты обладают мощными антиоксидантными свойствами, которые положительно влияют на кожу лица. Богатые кислотами продукты — лосось, орехи, авокадо и льняное масло. Чтобы кожа стала сияющей и увлажнённой, Редина посоветовала обязательно включить их в рацион.

"Фрукты и овощи, особенно яркие и цветные, содержат много антиоксидантов, таких как бета-каротин, витамины Е и С. Они помогают бороться со свободными радикалами — веществами, которые могут повреждать клетки кожи и способствовать образованию морщин. Особенно полезно включить в рацион томаты, красный перец, брокколи, шпинат, апельсины, красные яблоки", — рекомендует специалист в беседе с "Вечерней Москвой".

Помимо этого в меню должно быть достаточное количество продуктов, в которых содержится белок, так как он является строительным материалом для нашего организма, в том числе для кожи. Сбалансированное употребление рыбы, мяса, яиц и бобовых поможет ей оставаться здоровой и упругой долгие годы, заверила собеседница.

По словам Рединой, для того чтобы кожа была молодой и красивой долгие годы, важно не только правильно питаться, но и пить достаточное количество воды. Увлажнение изнутри поможет сохранить упругость кожи и предотвратить образование морщин, резюмировала диетолог.