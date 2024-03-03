Для мозга и здоровья глаз: Врач объяснила, кому стоит начать принимать омегу-3
Врач Кондратенко сообщила, что упаковка омеги-3 не должна быть прозрачной
Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты являются одним из базовых нутриентов для нашего организма и крайне важны для сердечно-сосудистой системы и для процесса кровообращения в целом. Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала диетолог-нутрициолог Ольга Кондратенко.
Она также сообщила, что эти вещества необходимы для полноценной работы мозга и поддержки здоровья глаз. Последнее критически важно для тех, кто проводит длительное время за монитором, так как омега-3 улучшает питание сетчатки и препятствует появлению синдрома сухого глаза.
Эксперт напомнила, что суточная доза омеги-3 в организме должна составлять 950 мг. Также она подчеркнула, что эти жирные кислоты не синтезируются в человеческом организме, люди получают их извне во время приёма пищи. Источником этих нутриентов являются различные морепродукты, льняное масло, грецкий орех и авокадо.
В то же время, как отметила собеседница издания, дефицит этих веществ среди граждан РФ составляет 80%. По её словам, это связано с разными факторами, среди которых — нарушение пищевого поведения и несбалансированность рациона. Помимо того, эксперт рассказала о том, как необходимо питаться, чтобы организм не испытывал недостатка в омеге-3.
"Тост с авокадо с утра может поддержать оптимальный уровень омеги-3, но желательно дополнительно принимать адаптированные формы омеги-3 в виде нутриентов и жирную морскую рыбу", — констатировала Кондратенко.
Она также подчеркнула, что потребность в полиненасыщенных жирных кислотах у всех разная. Чтобы узнать риск недостатка этих веществ, врач посоветовала сдать омега-3 индекс. Диетолог сообщила, что природные омега-3 жирные кислоты очень нестабильны и легко окисляются на свету или на воздухе, что, в свою очередь, ухудшает их свойства. Она отметила, что при покупке препарата надо учитывать состав, в нём должно содержаться не менее 50% аминокислот ЭПК и ДГК от общей массы.
"Кроме того, следует обращать внимание на упаковку, она не должна быть прозрачной, так как под воздействием света происходит окисление омеги-3. Продукт не должен содержать ГМО, а уровень окисления рыбьего жира (показателя TOTOX) должен быть не выше 26. Приобретать нутриенты нужно только в аптеках", — заключила Кондратенко.
Омега-3 — это общее название нескольких полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК). Они не синтезируются самостоятельно в организме человека, но необходимы для здоровья, особенно для женского. Ранее Life.ru перечислил восемь веских причин, из-за которых необходимо включить в рацион омегу-3.
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